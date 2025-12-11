انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الـ23 لرابطة الجراحين العامين في المشفى الوطني بدمشق

DSC03949 انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الـ23 لرابطة الجراحين العامين في المشفى الوطني بدمشق

دمشق-سانا

انطلقت اليوم في المشفى الوطني الجامعي بدمشق، فعاليات المؤتمر العلمي الثالث والعشرين للرابطة السورية للجراحين العامين، الذي تقيمه الرابطة برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع نقابة أطباء سوريا، بمشاركة نحو 600 طبيب، وتحت عنوان “المستجدات في الجراحة العامة والتنظيرية”.

DSC03940 انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الـ23 لرابطة الجراحين العامين في المشفى الوطني بدمشق

ويهدف المؤتمر الذي يعقد بمشاركة نخبة من الأطباء الجراحين العامين وخبراء وباحثين في مجال الجراحة العامة، إلى تعزيز التعاون العلمي، وتبادل الخبرات بين الكوادر الوطنية والدولية، بما يسهم في دعم البحث العلمي وتطوير التعليم الطبي في سوريا.

ويتضمن محاضرات وجلسات علمية حول أحدث المستجدات الطبية والتقنيات الجراحية الحديثة في جراحة الثدي، والجراحة التنظيرية، وجراحة الكبد والبنكرياس، والجراحات المتفرقة، والحالات السريرية، وجراحة السبيل الهضمي، وعرض نتائج أبحاث ودراسات محلية ودولية.

“تبادل الخبرات لرفع مستوى الرعاية الصحية”

صلاح الدين الخطيب انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الـ23 لرابطة الجراحين العامين في المشفى الوطني بدمشق

مدير المشافي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صلاح الدين الخطيب، أشار إلى أن المؤتمر يستقطب العديد من الخبرات في محاضرات نوعية، إضافة إلى أبحاث تمت في المشافي السورية بدعم من الوزارة، لافتاً إلى أهمية المؤتمر في تبادل الخبرات بين المشافي والقطاعات الصحية والجامعات، واستقطاب الخبرات الخارجية، ونقل خبراتهم العلمية والبحثية بأحدث ما توصل إليه العلم إلى الداخل السوري، بما يدعم تطوير البحث العلمي في سوريا.

عبد الغني الشلبي انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الـ23 لرابطة الجراحين العامين في المشفى الوطني بدمشق

مدير المشفى الوطني الجامعي بدمشق الدكتور عبد الغني الشلبي، رأى أن المؤتمر فرصة ثمينة لتشارك أحدث الدراسات والأبحاث، ومناقشة بعض التحديات والمعضلات التي يواجهها الأطباء يومياً، ويهدف إلى رفع مستوى الرعاية الصحية من الناحية الجراحية، والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم في الجراحة العامة والتنظيرية، وجراحة الروبوت، إلى الذكاء الاصطناعي، لتطوير مهارات الأطباء بما يخدم المرضى.

“600 طبيب و60 محاضرة”

باسل حرفوش انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الـ23 لرابطة الجراحين العامين في المشفى الوطني بدمشق

منظم المؤتمر باسل حرفوش، بيّن أن المؤتمر هو الأول للرابطة بعد التحرير، ويشهد حضوراً كثيفاً من مختلف المحافظات، حيث بلغ عدد المشاركين فيه قرابة 600 طبيب، ويتضمن نحو 60 محاضرة موزعة على يومين، لافتاً إلى أنه سيتم بث مباشر لمحاضرات المؤتمر على صفحة الرابطة من أجل الأطباء الذين لم يتمكنوا من الحضور والمشاركة في فعالياته.

ويستمر المؤتمر يومين، ويرافقه معرض طبي متخصص لأحدث أدوات العمليات الجراحية والتشخيصية والتجهيزات الطبية المستخدمة في العمليات الجراحية، لشركات محلية وأجنبية.

والرابطة السورية للجراحين العامين هي إحدى الروابط العلمية المنبثقة عن نقابة أطباء سوريا، تأسست في عام 1994 بهدف رفع المستوى العلمي والطبي في المجالات العلمية والوقائية والعلاجية والاجتماعية.

DSC01994 scaled انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الـ23 لرابطة الجراحين العامين في المشفى الوطني بدمشق
DSC02107 scaled انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الـ23 لرابطة الجراحين العامين في المشفى الوطني بدمشق
DSC02008 scaled انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الـ23 لرابطة الجراحين العامين في المشفى الوطني بدمشق
DSC02028 scaled انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الـ23 لرابطة الجراحين العامين في المشفى الوطني بدمشق
DSC02018 scaled انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الـ23 لرابطة الجراحين العامين في المشفى الوطني بدمشق
DSC02020 scaled انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الـ23 لرابطة الجراحين العامين في المشفى الوطني بدمشق
DSC02038 scaled انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الـ23 لرابطة الجراحين العامين في المشفى الوطني بدمشق
DSC02048 scaled انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الـ23 لرابطة الجراحين العامين في المشفى الوطني بدمشق
DSC02027 scaled انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الـ23 لرابطة الجراحين العامين في المشفى الوطني بدمشق
DSC03967 scaled انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الـ23 لرابطة الجراحين العامين في المشفى الوطني بدمشق
DSC04007 scaled انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الـ23 لرابطة الجراحين العامين في المشفى الوطني بدمشق
إكثار بذار حمص يستلم 860 طناً من القمح المتعاقد عليه من المزارعين
وزارة الصحة تختتم دورة تدريبية حول القبالة ودعم الإرضاع الوالدي
قصائد وجدانية تستحضر معاني الثورة السورية في ثاني أيام مهرجان ربيع الأدب بحمص
وزير الصحة يفتتح أول مركز متخصص بأمراض الدم والأورام في درعا
قوى الأمن الداخلي ووحدات الجيش العربي السوري تنتشر في قرى السويداء استجابةً للتطورات الأمنية الأخيرة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك