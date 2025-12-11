انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الـ23 لرابطة الجراحين العامين في المشفى الوطني بدمشق

دمشق-سانا

انطلقت اليوم في المشفى الوطني الجامعي بدمشق، فعاليات المؤتمر العلمي الثالث والعشرين للرابطة السورية للجراحين العامين، الذي تقيمه الرابطة برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع نقابة أطباء سوريا، بمشاركة نحو 600 طبيب، وتحت عنوان “المستجدات في الجراحة العامة والتنظيرية”.

ويهدف المؤتمر الذي يعقد بمشاركة نخبة من الأطباء الجراحين العامين وخبراء وباحثين في مجال الجراحة العامة، إلى تعزيز التعاون العلمي، وتبادل الخبرات بين الكوادر الوطنية والدولية، بما يسهم في دعم البحث العلمي وتطوير التعليم الطبي في سوريا.

ويتضمن محاضرات وجلسات علمية حول أحدث المستجدات الطبية والتقنيات الجراحية الحديثة في جراحة الثدي، والجراحة التنظيرية، وجراحة الكبد والبنكرياس، والجراحات المتفرقة، والحالات السريرية، وجراحة السبيل الهضمي، وعرض نتائج أبحاث ودراسات محلية ودولية.

“تبادل الخبرات لرفع مستوى الرعاية الصحية”

مدير المشافي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صلاح الدين الخطيب، أشار إلى أن المؤتمر يستقطب العديد من الخبرات في محاضرات نوعية، إضافة إلى أبحاث تمت في المشافي السورية بدعم من الوزارة، لافتاً إلى أهمية المؤتمر في تبادل الخبرات بين المشافي والقطاعات الصحية والجامعات، واستقطاب الخبرات الخارجية، ونقل خبراتهم العلمية والبحثية بأحدث ما توصل إليه العلم إلى الداخل السوري، بما يدعم تطوير البحث العلمي في سوريا.

مدير المشفى الوطني الجامعي بدمشق الدكتور عبد الغني الشلبي، رأى أن المؤتمر فرصة ثمينة لتشارك أحدث الدراسات والأبحاث، ومناقشة بعض التحديات والمعضلات التي يواجهها الأطباء يومياً، ويهدف إلى رفع مستوى الرعاية الصحية من الناحية الجراحية، والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم في الجراحة العامة والتنظيرية، وجراحة الروبوت، إلى الذكاء الاصطناعي، لتطوير مهارات الأطباء بما يخدم المرضى.

“600 طبيب و60 محاضرة”

منظم المؤتمر باسل حرفوش، بيّن أن المؤتمر هو الأول للرابطة بعد التحرير، ويشهد حضوراً كثيفاً من مختلف المحافظات، حيث بلغ عدد المشاركين فيه قرابة 600 طبيب، ويتضمن نحو 60 محاضرة موزعة على يومين، لافتاً إلى أنه سيتم بث مباشر لمحاضرات المؤتمر على صفحة الرابطة من أجل الأطباء الذين لم يتمكنوا من الحضور والمشاركة في فعالياته.

ويستمر المؤتمر يومين، ويرافقه معرض طبي متخصص لأحدث أدوات العمليات الجراحية والتشخيصية والتجهيزات الطبية المستخدمة في العمليات الجراحية، لشركات محلية وأجنبية.

والرابطة السورية للجراحين العامين هي إحدى الروابط العلمية المنبثقة عن نقابة أطباء سوريا، تأسست في عام 1994 بهدف رفع المستوى العلمي والطبي في المجالات العلمية والوقائية والعلاجية والاجتماعية.