“حين تهدأ البنادق”.. 70 عملاً فنياً تجمع المبدعين في إدلب

إدلب-سانا

سبعون لوحة جمعها، اليوم الأحد، معرض الفن التشكيلي “حين تهدأ البنادق” في صالة المتحف الوطني بمدينة إدلب، لتروي قصص السوريين، وتؤكد أن الفن قادر على جمع المبدعين من مختلف المحافظات تحت عنوان واحد.

يأتي هذا المعرض برعاية اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين، وبمشاركة نخبة من الرسامين المحترفين والموهوبين، ليستمر على مدى أربعة أيام، خُصّص الأول والثاني لعرض أعمال المحترفين، فيما تُعرض في اليومين الأخيرين لوحات الموهوبين.

رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين في إدلب أنيس حمدون، أوضح في تصريح لمراسل سانا، أن المعرض يضم نحو 70 لوحة متنوعة المواضيع، تحمل رسائل إنسانية ووطنية من أرض إدلب إلى جميع السوريين.

الفنانة مي حلواني من حمص، عبّرت عن سعادتها بالمشاركة بلوحتين، إحداهما تناولت حرائق غابات كسب، مؤكدة أن اللقاء الفني في إدلب يمثل فرصة للتواصل بين الفنانين بعد سنوات من العزلة التي فرضها النظام البائد لسنوات عديدة.

أما الفنانة دعاء عبود من طرطوس، فأكدت أن مشاركتها الأولى في إدلب تحمل طابعاً مختلفاً، كون المعرض يعد الأول من نوعه الذي يجمع فنانين من مختلف المحافظات برسالة واضحة، مفادها أن الفن يوحّد السوريين.

وأوضحت المشاركتان براق العلي وغيثاء زنكيح أن أعمالهما تناولت موضوعات تعكس الواقع المعيشي وحب الفن، مشيرتين إلى أن المعرض يشكل ملتقىً يعزز الألفة والمحبة، ويكرّس السلم الأهلي بين مختلف الأطياف.

يأتي تنظيم هذا المعرض في إطار الحراك الثقافي المتنامي في إدلب، بهدف تفعيل دور الفن كأداة للتغيير والحوار المجتمعي وإبراز الوجه الحضاري للمحافظة.