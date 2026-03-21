أهالي عفرين بريف حلب يحتفلون بعيد النوروز في أجواء من الفرح والطمأنينة

حلب-سانا

احتفل أهالي مدينة عفرين بريف حلب الشمالي بعيد النوروز، عبر تنظيم مسير في شارع الكورنيش، في قرية الباسوطة حمل المشاركون خلاله المشاعل والشموع والأعلام، كما تم إطلاق الألعاب النارية احتفاءً بهذه المناسبة التي بدأت فعالياتها يوم أمس وتستمر إلى منتصف ليل اليوم السبت.

وعبّر المشاركون في حديث لسانا عن فرحهم بالاحتفال بهذا العيد، فأوضح خالد إيمش من مدينة عفرين، أن السوريين هذا العام يحتفلون بمجموعة أعياد تزامنت مع ذكرى انطلاق الثورة السورية المباركة، ومنها عيد النوروز الذي نحتفل به بكل فرح وطمأنينة، وخاصة بعد صدور المرسوم رقم 13 الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية للكرد السوريين.

وقال روني محمد من قرية الباسوطة: “نعيش اليوم أفراح عيد النوروز التقليدي، ونتمنى أن يكون عيداً سعيداً لكل من شارك به، وكان هذا العام أكثر حرية بإقامة الاحتفالات فيه، والشيء المميز أنه تم الاعتراف بحقوقنا، عبر مرسوم رئاسي خاص بنا”.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في الـ 16 من كانون الثاني الماضي المرسوم رقم (13) لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة، كما نص المرسوم على اعتبار يوم الـ 21 من آذار عطلة رسمية بهذه المناسبة.

وعيد النوروز هو عيد رأس السنة الكردية، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي في الـ 21 من آذار من كل عام، معلناً بداية الربيع وتجدد الحياة، وتعود جذوره إلى أكثر من 3000 عام.