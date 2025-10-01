مشفى حماة الوطني يتسلم معدات طبية لدعم إعادة تأهيل قسم الحروق

IMG 4487 مشفى حماة الوطني يتسلم معدات طبية لدعم إعادة تأهيل قسم الحروق

حماة-سانا

تسلم مشفى حماة الوطني شحنة من المعدات الطبية والأسِّرة الخاصة بقسم الحروق، مقدمة من منظمة العمل ضد الجوع.

IMG 4506 مشفى حماة الوطني يتسلم معدات طبية لدعم إعادة تأهيل قسم الحروق

وقال مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة حماة محمد مصدر في تصريح لـ سانا: “إن هذه الشحنة ستساهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتحسين الاستجابة لاستقبال حالات الحروق المختلفة، تمهيداً لافتتاح القسم قريباً بعد انتهاء أعمال التأهيل”.

وتولي مديرية صحة حماة أهمية كبيرة لتطوير وتأهيل مشفى حماة الوطني عبر ترميم عدد كبير من الأقسام الرئيسية كونه يعد أحد أكبر مشافي المحافظة.

ومنظمة العمل ضد الجوع، منظمة إنسانية عالمية نشأت في فرنسا وملتزمة بإنهاء الجوع في العالم وتساعد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وتزود المجتمعات بإمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والحلول المستدامة للجوع.

