مشفى حماة الوطني يتسلم معدات طبية لدعم إعادة تأهيل قسم الحروق

حماة-سانا

تسلم مشفى حماة الوطني شحنة من المعدات الطبية والأسِّرة الخاصة بقسم الحروق، مقدمة من منظمة العمل ضد الجوع.

وقال مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة حماة محمد مصدر في تصريح لـ سانا: “إن هذه الشحنة ستساهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتحسين الاستجابة لاستقبال حالات الحروق المختلفة، تمهيداً لافتتاح القسم قريباً بعد انتهاء أعمال التأهيل”.

وتولي مديرية صحة حماة أهمية كبيرة لتطوير وتأهيل مشفى حماة الوطني عبر ترميم عدد كبير من الأقسام الرئيسية كونه يعد أحد أكبر مشافي المحافظة.

ومنظمة العمل ضد الجوع، منظمة إنسانية عالمية نشأت في فرنسا وملتزمة بإنهاء الجوع في العالم وتساعد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وتزود المجتمعات بإمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والحلول المستدامة للجوع.