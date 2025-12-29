منظمات دولية تطلع على واقع العمل الصحي بريف درعا

درعا-سانا

اطلع وفد صحي مشترك من مديرية صحة درعا، ومنظمة IPV، بدعم من ريليف إنترناشونال، على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة وتحديد الاحتياجات اللازمة لتطوير العمل في المراكز الصحية ببلدتي المسيفرة والسهوة بريف درعا.

وأوضح مدير دائرة برامج الصحة العامة في مديرية صحة درعا الدكتور يعرب الزعبي في تصريح لمراسل سانا، أن الجولة تأتي ضمن خطة متابعة الخدمات الصحية ودراسة متطلبات تمديد وتجديد العقد المبرم مع منظمة IPV لمدة ثلاثة أشهر، بدعم من ريليف إنترناشونال.

وأشار إلى أن الخدمات شهدت تطوراً ملحوظاً، وخاصة في جانب المراجعات اليومية، مؤكداً الحاجة إلى تفعيل عيادة الأسنان وتزويد المخبر بالأجهزة والمواد الضرورية لإجراء التحاليل الطبية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المانحة.

من جانبه، أوضح الممرض علي الزعبي من مركز طب الأسرة، أن الوفد اطلع على الخدمات التي يقدمها المركز، والتي تسهم في تخفيف الضغط عن المشافي وتخفيف الأعباء المادية عن المرضى.

فيما أشار ممرض الصحة المجتمعية ياسر الزعبي إلى أن عمل المركز كان يقتصر سابقاً على تقديم اللقاحات، لكنه بات اليوم بعد توسعته يضم عيادات متعددة، تشمل الأطفال والقلبية والداخلية والصحة الإنجابية والإسعافية، إضافة إلى توفير الأدوية المجانية للمرضى.

يُذكر أن محافظة درعا تضم 99 مركزاً صحياً قيد الخدمة، تغطي المنظمات الصحية الدولية نحو 10 بالمئة منها.