بدعم من “سامز” افتتاح شعبة السكتة الدماغية في المشفى الوطني بطرطوس

طرطوس-سانا

بدعم من الجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز” افتتح اليوم في المشفى الوطني بطرطوس شعبة “السكتة الدماغية”، لمعالجة المرضى المصابين بمشاكل وعائية دماغية، وذلك ضمن قسم الإسعاف بالمشفى.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح معاون مدير صحة طرطوس للشؤون الطبية الدكتور محمد نجم أن افتتاح الشعبة الجديدة يسهم في تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمرضى المصابين بالجلطات الدماغية.

وأشار نجم إلى أن الشعبة تم افتتاحها ضمن خطة ترميم وتطوير المشافي في المحافظة، وتعتبر هذه الخدمة المتطورة الأولى من نوعها في طرطوس، مبيناً أن الشعبة تهدف إلى تقديم علاج سريع للمرضى المصابين بمشاكل وعائية دماغية، ما يساهم في تقليل المضاعفات والإعاقات الناتجة عنها.

ولفت نجم إلى أن “سامز” قدمت الدعم لهذه الشعبة، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستتضمن تدريب الكوادر الطبية على كيفية التدخل السريع لمتابعة المرضى.

بدوره، بيّن المقيم الأول في شعبة الداخلية العصبية بالمشفى علي حايك، أن الشعبة تستقبل حالات الإصابة بالسكتة الدماغية خلال الساعات الأولى من ظهور الأعراض، حيث يتم إعطاء المريض العلاجات المناسبة التي تساعد على إذابة الجلطة، وتحسين حالته الصحية، ما يرفع نسب الشفاء ويقلل من المضاعفات والوفيات.

وأكد حايك أن هذه الخدمة كانت مفقودة في المشفى سابقاً، وأن افتتاحها اليوم يمثل خطوة نوعية في تحسين مستوى الرعاية الصحية في مشفى طرطوس.

وتم في أيلول الماضي افتتاح أربعة أقسام في المشفى الوطني بطرطوس بعد ترميمها، تشمل العناية الإسعافية، والحروق، والكلية الصناعية، والقثطرة القلبية، إضافة إلى عدد من المراكز الصحية في جزيرة أرواد، وقلعة الخوابي، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

يذكر أن “سامز” منظمة طبية إنسانية غير ربحية، تعمل على تقديم الرعاية ‏الصحية والتعليم الطبي في سوريا والدول المجاورة، بهدف دعم المجتمعات ‏المتضررة من الأزمات الإنسانية، وتأسست عام 1998 من قبل أطباء ‏سوريين أمريكيين ملتزمين بتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للمحتاجين.‏

