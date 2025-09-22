وزير الصحة يبحث مع مجلس الأعمال السوري السعودي استقطاب الاستثمارات إلى سوريا

الرياض-سانا

اجتمع وزير الصحة السوري مصعب العلي مع مجلس الأعمال السوري السعودي في مقر اتحاد غرف التجارة السعودية بمدينة الرياض، بحضور ممثلي وأصحاب كبريات الشركات السعودية المتخصصة في المجالات الطبية والصحية والتأمين وصناعة الدواء، والتي تقدم خدماتها لملايين المواطنين في السعودية وتتميز بخبراتها وتقنياتها المتقدمة في القطاع الصحي.

وجرى خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم بحث سبُل استقطاب الاستثمارات إلى القطاع الصحي في سوريا، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الطبية وتعزيز قدرات المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير المستلزمات الدوائية والمعدات الطبية، مع الاستفادة من خبرات الشركات السعودية الرائدة في إدارة المستشفيات والعيادات والتأمين الصحي، والتي تؤدي دوراً محورياً في رفع مستوى الخدمات الصحية داخل السعودية.

كما تناول اللقاء إمكانية نقل التجارب والخبرات المتقدمة في مجالات الرعاية الصحية والتأمين الطبي وتطوير سلسلة الإمداد الدوائي، بما يعزز الاستثمارات المستدامة ويدعم خطط الحكومة السورية للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما عقد وزير الصحة لقاءً مع الجالية الطبية السورية في السعودية، والتي تضم نخبة من الأطباء السوريين المقيمين في المملكة، وناقش معهم الوضع الصحي في سوريا والتحديات التي تواجه القطاع الطبي، مع تبادل الأفكار حول الحلول الممكنة لتحسين الأداء الصحي، وتطوير التعليم الطبي، والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية للأطباء السوريين العاملين في السعودية.

وأكد الوزير العلي أهمية هذه الحوارات المشتركة مع القطاع الخاص والجالية الطبية السورية، باعتبارها رافداً رئيسياً لدعم الاستثمار الصحي وتعزيز جودة الخدمات الطبية في سوريا، بما يحقق مصالح المواطنين ويواكب أفضل المعايير العالمية في الرعاية الصحية.