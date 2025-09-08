الصحة السورية تبحث مع ممثلي عدد من المنظمات سبل التعاون المشترك

IMG 2651 الصحة السورية تبحث مع ممثلي عدد من المنظمات سبل التعاون المشترك

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة مصعب العلي مع ممثلي منظمات التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع “غافي” والأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” والصحة العالمية، سبل التعاون المشترك لتعزيز القطاع الصحي في سوريا وتحسين عمله، والسعي لتزويده باللقاحات اللازمة.

وأشار وزير الصحة خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة، إلى جهود المنظمات المعنية، وأشاد بتناسبها مع خطة الوزارة، لافتاً إلى وجود وعود واضحة بأن تكون سوريا مستثناة من أي تخفيض للدعم باللقاحات.

وأكد الوزير العلي إيمان الوزارة بأهمية اللقاح وضرورته لحماية أطفال سوريا وتأمين مستقبلهم، مشيراً إلى العمل على نقل الخبرات الطبية المعتمدة في شمال سوريا وتعميمها على كل أرجاء سوريا.

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى الموافقة المبدئية على تزويد سوريا بلقاحات جديدة من منظمة “غافي”، وأنه سيتم تطبيقها خلال العام القادم، كما أشارت المنظمة إلى أن دعمها سينخفض في جميع الدول والمناطق التي تدعمها، وذلك بسبب حرب أوكرانيا، ونوهت إلى التواصل مع مانحين وشركاء آخرين لمساندة الصحة السورية في تغطية النقص الحاصل.

حضر الاجتماع معاون وزير الصحة حسين الخطيب، ومدير التخطيط والتعاون الدولي زهير القراط، ومدير الرعاية الأولية محمد السالم، وعدد من ممثلي منظمات “غافي”، واليونيسيف، والصحة العالمية.

القائم بأعمال وزارة الصحة خلال مؤتمر صحفي: حقبة جديدة للعمل الصحي في سوريا
دورة تدريبية في حمص حول أساسيات تركيب الأطراف الصناعية
وزير الصحة يبحث مع نظيره السوداني سبل تعزيز التعاون الصحي
افتتاح قسم القثطرة القلبية في مشفى ابن الوليد بحمص
الصحة تبحث واقع العمل وخطة زيادة المعامل الدوائية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك