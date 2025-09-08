الصحة السورية تبحث مع ممثلي عدد من المنظمات سبل التعاون المشترك

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة مصعب العلي مع ممثلي منظمات التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع “غافي” والأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” والصحة العالمية، سبل التعاون المشترك لتعزيز القطاع الصحي في سوريا وتحسين عمله، والسعي لتزويده باللقاحات اللازمة.

وأشار وزير الصحة خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة، إلى جهود المنظمات المعنية، وأشاد بتناسبها مع خطة الوزارة، لافتاً إلى وجود وعود واضحة بأن تكون سوريا مستثناة من أي تخفيض للدعم باللقاحات.

وأكد الوزير العلي إيمان الوزارة بأهمية اللقاح وضرورته لحماية أطفال سوريا وتأمين مستقبلهم، مشيراً إلى العمل على نقل الخبرات الطبية المعتمدة في شمال سوريا وتعميمها على كل أرجاء سوريا.

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى الموافقة المبدئية على تزويد سوريا بلقاحات جديدة من منظمة “غافي”، وأنه سيتم تطبيقها خلال العام القادم، كما أشارت المنظمة إلى أن دعمها سينخفض في جميع الدول والمناطق التي تدعمها، وذلك بسبب حرب أوكرانيا، ونوهت إلى التواصل مع مانحين وشركاء آخرين لمساندة الصحة السورية في تغطية النقص الحاصل.

حضر الاجتماع معاون وزير الصحة حسين الخطيب، ومدير التخطيط والتعاون الدولي زهير القراط، ومدير الرعاية الأولية محمد السالم، وعدد من ممثلي منظمات “غافي”، واليونيسيف، والصحة العالمية.