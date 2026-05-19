مشفى الجولان يشغّل وحدة دم جديدة ويعزّز خدماته الإسعافية في القنيطرة

القنيطرة-سانا

بدأ مشفى الجولان الوطني في القنيطرة اليوم الثلاثاء، تشغيل وحدة الدم الجديدة بشكل تجريبي، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمرضى داخل المحافظة، وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الإسعافية.

وأوضح مدير المشفى الدكتور حسن محفوظ في تصريح لمراسل سانا، أن العمل على المشروع استمر لأشهر بالتعاون مع مديرية صحة القنيطرة ووزارة الصحة، مبيناً أن الوحدة دخلت مرحلة التشغيل التجريبي مع تدريب الكوادر على استقبال المرضى، وتنظيم البيانات والإجراءات الخاصة بالمتبرعين.

وأشار محفوظ إلى أن المرضى كانوا يضطرون سابقاً للتوجه إلى دمشق للحصول على وحدات الدم، ما كان يسبب أعباء مادية وجهداً إضافياً، مؤكداً أن توفر الخدمة داخل المحافظة سيسهم في تخفيف المعاناة عن المواطنين، على أن يتم تطوير المشروع تدريجياً ليصبح بنك دم متكاملاً داخل المشفى.