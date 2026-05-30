الصحة العالمية: إشراك المجتمعات مفتاح احتواء تفشي إيبولا في الكونغو

كينشاسا-سانا

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المجتمعات المحلية في مناطق تفشي فيروس إيبولا، إلى لعب دور أساسي في جهود احتواء المرض، مؤكداً أن السكان هم الأقدر على فهم التحديات ومعرفة الحلول.

ونقلت رويترز عن غيبريسوس قوله خلال زيارته مدينة بونيا مركز تفشي الوباء في إقليم إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية: إن “تمكين المجتمعات المحلية يعدّ عاملاً حاسماً، إلى جانب دعم المجتمع الدولي تحت قيادة الحكومة في كينشاسا”.

ووصل غيبريسوس إلى الكونغو الديمقراطية يوم الخميس الماضي، لتنسيق الاستجابة الصحية، في وقت أعلنت فيه السلطات تسجيل 1028 حالة مشتبهاً بها حتى يوم أمس الجمعة.

تعزيز الدعم الدولي

وخلال توقفه في كينشاسا، شدد غيبريسوس على الحاجة إلى مزيد من التمويل الدولي، مشيراً إلى أن المنظمة لم تتلق سوى ثلث المبلغ المطلوب لمواجهة التفشي.

وفي السياق ذاته، حذّرت منظمة أطباء بلا حدود من أن انتشار المرض يسير بوتيرة غير مسبوقة، إذ يعد التفشي الحالي السابع عشر منذ عام 1976.

إلى ذلك، أوضح آلان جونزاليس، نائب مدير العمليات في المنظمة، أن عدد الحالات المسجلة في فترة قصيرة لم يسبق له مثيل، مؤكداً أن عدد المنظمات المتخصصة، والدعم الميداني، ما زالا أقل بكثير من مستوى الحاجة.

وكانت أوغندا أعلنت قبل يومين إغلاق حدودها مع الكونغو بشكل مؤقت، في خطوة احترازية تهدف إلى الحد من ‏انتشار فيروس إيبولا، في حين أعلنت السلطات في كندا وجزر البهاما عن فرض حظر مؤقت على دخول المقيمين من جمهورية ‏الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي، وذلك وسط تفشي الفيروس‎.