الصحة السورية وسامز تنظمان بعثة طبية لتقديم العلاج المجاني

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم، بالتعاون مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS)، عن تنظيم بعثة طبية نوعية متعددة التخصصات لتقديم خدمات علاجية مجانية في عدد من المحافظات السورية.

وبينت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن البعثة ستقدم خدمات طبية مجانية تشمل: العيادات التخصصية والعمليات الجراحية والإجراءات التداخلية وفق الإمكانيات المتاحة في كل موقع.

ويشارك في الحملة بحسب الوزارة، نخبة من الأطباء القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول الخليج العربي، خلال الفترة من الـ 19 من أيلول حتى الـ 2 من تشرين الأول من العام الجاري.

وستنفذ الحملة في محافظات إدلب، حمص، حلب، غوطة دمشق، دير الزور، ويمكن التسجيل عبر الرابط الآتي لجمع بيانات المرضى المحتاجين للعلاج:
https://survey.moh.gov.sy/index.php/782839?lang=ar

