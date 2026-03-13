وفد من وزارة الصحة يتسلم إدارة مستشفى رأس العين الوطني في الحسكة من منظمة الهلال الأحمر التركي تاريخ النشر: 2026/03/13 3:41 مساءً اخر تحديث: 2026/03/13 3:41 مساءً قائمة الصور 1/4 وزارة الاقتصاد والصناعة تفتح باب الاكتتاب على مقاسم المدينة الصناعية في حلب وسط إقبال كبير أعضاء الهيئة الناخبة يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب بمدينة السلام في القنيطرة الشركة العامة للمخابز توزع مادة الخبز مجاناً للأهالي في حي الشيخ مقصود بحلب وحدة دعم الاستقرار تقدم مساعدات للعائلات العائدة من مخيم الهول في شمال غرب سوريا فرق الهندسة في الجيش العربي السوري تواصل إزالة الألغام في القرى المحيطة بسد تشرين شرق حلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:مستشفى رأس العين الوطنيمنظمة الهلال الأحمر التركيوزارة الصحة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك غوتيريش: لبنان زُجّ في حرب لم يكن ليقبلها ويجب السماح له أن يصبح دولة مستقلة مارس 13, 2026 مارس 13, 2026 وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 11 آخرين جراء حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية مارس 13, 2026 مارس 13, 2026 السيدة لطيفة الدروبي تزور مدرسة “الإبداع” في داريا وتطّلع على واقع العملية التعليمية مارس 13, 2026 مارس 13, 2026 الطاقة الذرية والشركة السورية للبترول تجريان عمليات تقييم إشعاعي في حقل العذبة بدير الزور مارس 13, 2026 مارس 13, 2026