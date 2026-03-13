وفد من وزارة الصحة يتسلم إدارة مستشفى رأس العين الوطني في الحسكة من منظمة الهلال الأحمر التركي

وزارة الاقتصاد والصناعة تفتح باب الاكتتاب على مقاسم المدينة الصناعية في حلب وسط إقبال كبير
أعضاء الهيئة الناخبة يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب بمدينة السلام في القنيطرة
الشركة العامة للمخابز توزع مادة الخبز مجاناً للأهالي في حي الشيخ مقصود بحلب
وحدة دعم الاستقرار تقدم مساعدات للعائلات العائدة من مخيم الهول في شمال غرب سوريا
فرق الهندسة في الجيش العربي السوري تواصل إزالة الألغام في القرى المحيطة بسد تشرين شرق حلب
