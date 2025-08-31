الصحة السورية تتسلم ثلاثة أجهزة غسيل كلى من منظمة الإغاثة الإسلامية

دمشق- سانا

تسلمت وزارة الصحة السورية ثلاثة أجهزة غسيل كلى جديدة، مقدمة من منظمة الإغاثة الإسلامية، وخصصتها لمشفى الكلية الجراحي بدمشق، في إطار خطة لدعم القطاع الصحي وتطوير خدمات علاج مرضى الفشل الكلوي.

مدير صحة دمشق وائل دغمش أكد أن هذه الأجهزة جزء من جهود وزارة الصحة المستمرة لتطوير خدمات الغسيل الكلوي، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشيراً إلى أن هذه الأجهزة ستسهم في تحسين واقع الخدمة اليومية للمرضى.

ولفت دغمش إلى أن المشفى استلم مؤخراً (19) جهازاً، واليوم ثلاثة، مبيناً أن الطاقة الاستيعابية الحالية للمشفى تخدم نحو (350) مريضاً، بمعدل جلستي غسيل كلى أسبوعياً، إلا أن الحاجة الفعلية تتطلب توفر حوالي (100) جهاز، لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه وزيادة عدد جلسات الغسيل.

بدوره، أوضح مسؤول المراقبة والتقييم في منظمة الإغاثة الإسلامية وائل باكير أن تسليم هذه الأجهزة يأتي ضمن خطة تشمل تسليم (23) جهاز غسيل كلى لعدد من المشافي السورية.

وشملت خطة أجهزة غسيل الكلية حتى الآن تسليم:

(11) جهازاً لمحافظة حلب وريفها، موزعة:

/5/ أجهزة لمشفى ابن رشد.

/5/ أجهزة لمشفى حلب الجامعي.

/1/جهاز لمشفى إعزاز.

إضافة إلى:

(5) أجهزة لمشفى البوكمال بدير الزور.

(3) أجهزة لمشفى الكلية الجراحي بدمشق.

ومن المقرر أن تشمل المراحل القادمة من الخطة، خلال الأيام المقبلة، تسليم (4) أجهزة إضافية لصالح مشفى حماة الوطني.

وأوضح باكير أن هذا الدعم يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية للمراكز الصحية، والحفاظ على حياة المرضى الذين يعتمدون على أجهزة الغسيل الكلوي.

يُذكر أن منظمة الإغاثة الإسلامية تأسست عام 1984 في برمنغهام بالمملكة المتحدة، وأصبح لديها مكاتب في /48/ دولة في العالم، لتقديم المساندة والدعم لأكثر الفئات احتياجاً.