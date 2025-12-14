مديرية صحة حماة تطلق حملة لقاح للأطفال دون الـ 5 سنوات بمنطقة السقيلبية

حماة-سانا

أطلقت مديرية صحة حماة اليوم حملة لقاح في منطقة السقيلبية بريف حماة، تستهدف أكثر من 26 ألف طفل دون سن الخمس سنوات.

وأوضح رئيس المنطقة الصحية في السقيلبية محمد نيشي، في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة التي تستمر 5 أيام تنفذها 7 فرق جوالة إضافة إلى 14 مركزاً، لافتاً إلى أن عدد الأطفال المتسربين المستهدفين يقدر بـ 1272 طفلاً، فيما يقدر عدد الأطفال المستهدفين باللقاح الفموي ضد شلل الأطفال بـ 25 ألف طفل.

وأشار نيشي إلى أن الحملة، تشمل جميع البلدات والقرى في منطقة السقيلبية من خلال الفرق الجوالة في المنطقة، إضافة إلى المراكز الصحية التي تقدم خدمة اللقاح الروتيني.

يشار إلى أن مديرية صحة حماة أعلنت عن حملات لقاح مماثلة للأطفال إضافة إلى لقاح الحصبة خلال شهر تشرين الأول الماضي.

