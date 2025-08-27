مشفى حماة الوطني يطلق حملة نظافة تطوعية لتأمين بيئة علاج مثالية

حماة-سانا

أطلقت الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني اليوم حملة نظافة تطوعية واسعة النطاق بمشاركة الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية، شملت الأقسام الداخلية والباحات الخارجية والمرافق الخدمية.

وأكد المدير الطبي للمشفى الدكتور كمال الحلبي في تصريح لمراسل سانا، أن الغاية من الحملة توفير بيئة نظيفة وآمنة للمرضى، لأن النظافة تلعب دوراً حاسماً في عملية التعافي ومنع انتشار العدوى، معتبراً أن ذلك لا يقل أهمية عن تقديم الرعاية الطبية.

يذكر أن مشفى حماة الوطني، واجه تحديات كبيرة في مجال النظافة بعد فسخ عقد إحدى الشركات المختصة، ما أدى إلى صعوبات في تأمين بديل فوري، وقد تفاقمت هذه التحديات بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد المراجعين بعد التحرير حيث تضاعف عدد المستفيدين من خدمات المشفى.