وزير الصحة: تفعيل كود الطوارئ الصحية لمحافظة دير الزور

دمشق-سانا

أعلن وزير الصحة مصعب العلي تفعيل كود الطوارئ الصحية لتعزيز الاستجابة الطبية، في محافظة دير الزور، وتأمين كل المستلزمات والأدوية للمشافي والمراكز في المحافظة.

وقال العلي في تغريدة عبر x اليوم الخميس: “حرصاً على متابعة التطورات الميدانية في دير الزور، نقطع سفرنا إلى ألمانيا، ونتوجه فوراً إلى دير الزور عبر مدينة غازي عنتاب التركية، لمتابعة الأوضاع بشكل مباشر في دير الزور” وختم تغريدته بالقول: “سلامة أهلنا وأمنهم الصحي أولوية قصوى”.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع مديريات الصحة في الرقة ودير الزور، وبالتنسيق الكامل مع محافظة دير الزور ومكاتبها التنفيذية، ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وقوى الأمن الداخلي، والهلال الأحمر العربي السوري لمتابعة الوضع ميدانياً، وتقييم الاحتياجات، وضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.