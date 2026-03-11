الصحة تبحث مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية سبل تمكين القابلات لدعم القطاع الصحي السوري

دمشق-سانا

بحثت وزارة الصحة السورية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والمحلية سبل تمكين القابلات القانونيات، بهدف تقديم أفضل الخدمات الممكنة داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية.

ووفق قناة وزارة الصحة على التلغرام، تم خلال اللقاء الذي عقد في مقر الصندوق بدمشق اليوم الأربعاء، الاتفاق على تعديل توصيف القابلات الوظيفي، وتدريبهن تدريباً متخصصاً، بما يضمن قيامهن بدورهن الكامل في دعم القطاع الصحي السوري.

وأكد المجتمعون أهمية مشروع تمكين القابلات، باعتبارهن ركيزة أساسية في النظام الصحي، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مراكز الرعاية الأولية.

وفي تصريح لـ سانا أوضح استشاري الصحة العامة في وزارة الصحة عبد الكريم عنداني الذي مثّل الوزارة في اللقاء، أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، التي تشكل أولوية ضمن استراتيجية وزارة الصحة للأعوام 2026- 2028.

وفي تشرين الأول الماضي وقّعت السفارة السويدية في دمشق وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، بالتعاون مع وزارة الصحة السورية مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع جديد يهدف إلى تحسين تعليم وممارسة مهنة القبالة والتمريض في سوريا، بقيمة 2.7 مليون دولار ولمدة عامين.