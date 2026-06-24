انطلاق دورة تدريبية للباحثين المشاركين في مسح الأمن ‏الغذائي بمحافظة طرطوس

طرطوس-سانا
انطلقت في محافظة طرطوس دورة تدريبية متخصصة للباحثين الميدانيين المشاركين في تنفيذ مسح الأمن الغذائي /المرحلة العاشرة/ الذي تنفذه هيئة التخطيط والإحصاء بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، بهدف تأهيل الكوادر المكلفة بجمع البيانات الميدانية وفق المعايير الإحصائية المعتمدة والتي تستمر 3 أيام في المعهد الفندقي بالمدينة.
وتركز الدورة التي بدأت أمس على تزويد الباحثين بالمعارف والمهارات اللازمة لإجراء المقابلات الميدانية مع الأسر المستهدفة، وشرح منهجية العمل وآليات اختيار العينات، إضافة إلى تدريبهم على استخدام استمارات المسح وطرق جمع البيانات وتحليلها، بما يضمن الحصول على نتائج دقيقة تعكس الواقع المعيشي للأسر.
كما تتضمن محاور متخصصة تتعلق بمؤشرات الأمن الغذائي وقياس شدة الجوع ومؤشر استهلاك الغذاء واستراتيجيات التكيف التي تلجأ إليها الأسر عند نقص الغذاء.
وأوضح معاون رئيس هيئة التخطيط والإحصاء في سوريا رفعت حجازي في تصريح لـ سانا أن الهدف الرئيسي من مسح الأمن الغذائي هو الحصول على بيانات دقيقة تتيح تصنيف الأسر وفق مستويات الأمن الغذائي باستخدام منهجية ”كاري” المعتمدة دولياً، والتي تصنف الأسر إلى أربع فئات تشمل الأسر الآمنة غذائياً، والأسر المعرضة لفقدان الأمن الغذائي، والأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بدرجتيه المتوسط والشديد.
وأشار حجازي إلى أن أهمية المسح لا تقتصر على تحديد مستويات الأمن الغذائي، بل تمتد إلى دراسة الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسر، وتحليل الأسباب التي تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي، بما يساعد الجهات الحكومية على تصميم تدخلات وسياسات أكثر فاعلية لمعالجة المشكلات القائمة.
وبيّن حجازي أن نتائج المسح تشكل قاعدة بيانات مهمة تستفيد منها الوزارات والمحافظات في إعداد البرامج والخطط التنموية، مؤكداً أن التدخلات المطلوبة لا تقتصر على المساعدات الغذائية، بل قد تشمل برامج دعم فرص العمل وتحسين الدخل والخدمات الصحية والاجتماعية ومعالجة العوامل المؤثرة في الأمن الغذائي.
من جهته، أكد الدكتور متعب مرعي، قائد فريق مسح الأمن الغذائي في برنامج الأغذية العالمي في سوريا، أن البرنامج يعد شريكاً استراتيجياً لهيئة التخطيط والإحصاء في تنفيذ المسوحات المرتبطة بالأمن الغذائي، حيث يقدم الدعم المالي والفني والتقني اللازم لإنجازها.
وأوضح مرعي أن الدعم يشمل تجهيز البنية التحتية الخاصة بإدارة وتحليل البيانات، وتطوير قدرات الكوادر الإحصائية في مجالات تحليل البيانات ورسم الخرائط الجغرافية وإدارة المعلومات وإعداد التقارير، إضافة إلى تدريب الباحثين الميدانيين على أساليب جمع البيانات والتواصل مع الأسر.
وأشار مرعي إلى أن نتائج المسح تمثل مرجعاً أساسياً للمنظمات الإنسانية العاملة في قطاعي الأمن الغذائي والزراعة، حيث تساعد في تحديد المناطق الأكثر هشاشة والأكثر احتياجاً للتدخل، كما تعتمد عليها الجهات الحكومية في رسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية.
وأوضحت إحدى الباحثات المشاركات في الدورة أن التدريب يسهم في إعداد الباحثين للتعامل مع مختلف شرائح المجتمع، ويزودهم بالمهارات اللازمة لطرح الأسئلة بطريقة مهنية والحصول على بيانات دقيقة وموثوقة، فضلاً عن تعريفهم بآليات اختيار الأسر المستهدفة وفق الأسس الإحصائية المعتمدة.
وكانت هيئة التخطيط والإحصاء أعلنت بدء تنفيذ مسح تقييم الأمن الغذائي الأسري في سوريا لعام 2026 (المرحلة العاشرة) اعتباراً من الـ 27 من حزيران الجاري ولمدة 35 يوماً، بالتنسيق مع المحافظات، بهدف جمع البيانات اللازمة لتقييم مستويات الأمن الغذائي للأسر وتوجيه السياسات والتدخلات التنموية والإنسانية وفقاً للنتائج المستخلصة من المسح.