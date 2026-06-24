انطلاق دورة تدريبية للباحثين المشاركين في مسح الأمن ‏الغذائي بمحافظة طرطوس

طرطوس-سانا‏

انطلقت في محافظة طرطوس دورة تدريبية متخصصة ‏للباحثين الميدانيين المشاركين في تنفيذ مسح الأمن الغذائي /‏المرحلة العاشرة/ الذي تنفذه هيئة التخطيط والإحصاء ‏بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، بهدف تأهيل الكوادر ‏المكلفة بجمع البيانات الميدانية وفق المعايير الإحصائية ‏المعتمدة والتي تستمر 3 أيام في المعهد الفندقي بالمدينة‎.‎

وتركز الدورة التي بدأت أمس على تزويد الباحثين بالمعارف ‏والمهارات اللازمة لإجراء المقابلات الميدانية مع الأسر ‏المستهدفة، وشرح منهجية العمل وآليات اختيار العينات، ‏إضافة إلى تدريبهم على استخدام استمارات المسح وطرق ‏جمع البيانات وتحليلها، بما يضمن الحصول على نتائج دقيقة ‏تعكس الواقع المعيشي للأسر‎.‎

كما تتضمن محاور متخصصة تتعلق بمؤشرات الأمن الغذائي ‏وقياس شدة الجوع ومؤشر استهلاك الغذاء واستراتيجيات ‏التكيف التي تلجأ إليها الأسر عند نقص الغذاء‎.‎

وأوضح معاون رئيس هيئة التخطيط والإحصاء في سوريا ‏رفعت حجازي في تصريح لـ سانا أن الهدف الرئيسي من ‏مسح الأمن الغذائي هو الحصول على بيانات دقيقة تتيح ‏تصنيف الأسر وفق مستويات الأمن الغذائي باستخدام منهجية ‌‏”كاري” المعتمدة دولياً، والتي تصنف الأسر إلى أربع فئات ‏تشمل الأسر الآمنة غذائياً، والأسر المعرضة لفقدان الأمن ‏الغذائي، والأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بدرجتيه ‏المتوسط والشديد‎.‎

وأشار حجازي إلى أن أهمية المسح لا تقتصر على تحديد ‏مستويات الأمن الغذائي، بل تمتد إلى دراسة الخصائص ‏الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسر، وتحليل ‏الأسباب التي تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي، بما يساعد ‏الجهات الحكومية على تصميم تدخلات وسياسات أكثر فاعلية ‏لمعالجة المشكلات القائمة‎.‎

وبيّن حجازي أن نتائج المسح تشكل قاعدة بيانات مهمة تستفيد ‏منها الوزارات والمحافظات في إعداد البرامج والخطط ‏التنموية، مؤكداً أن التدخلات المطلوبة لا تقتصر على ‏المساعدات الغذائية، بل قد تشمل برامج دعم فرص العمل ‏وتحسين الدخل والخدمات الصحية والاجتماعية ومعالجة ‏العوامل المؤثرة في الأمن الغذائي‎.‎

من جهته، أكد الدكتور متعب مرعي، قائد فريق مسح الأمن ‏الغذائي في برنامج الأغذية العالمي في سوريا، أن البرنامج ‏يعد شريكاً استراتيجياً لهيئة التخطيط والإحصاء في تنفيذ ‏المسوحات المرتبطة بالأمن الغذائي، حيث يقدم الدعم المالي ‏والفني والتقني اللازم لإنجازها‎.‎

وأوضح مرعي أن الدعم يشمل تجهيز البنية التحتية الخاصة ‏بإدارة وتحليل البيانات، وتطوير قدرات الكوادر الإحصائية ‏في مجالات تحليل البيانات ورسم الخرائط الجغرافية وإدارة ‏المعلومات وإعداد التقارير، إضافة إلى تدريب الباحثين ‏الميدانيين على أساليب جمع البيانات والتواصل مع الأسر‎.‎

وأشار مرعي إلى أن نتائج المسح تمثل مرجعاً أساسياً ‏للمنظمات الإنسانية العاملة في قطاعي الأمن الغذائي ‏والزراعة، حيث تساعد في تحديد المناطق الأكثر هشاشة ‏والأكثر احتياجاً للتدخل، كما تعتمد عليها الجهات الحكومية ‏في رسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية‎.‎

وأوضحت إحدى الباحثات المشاركات في الدورة أن التدريب ‏يسهم في إعداد الباحثين للتعامل مع مختلف شرائح المجتمع، ‏ويزودهم بالمهارات اللازمة لطرح الأسئلة بطريقة مهنية ‏والحصول على بيانات دقيقة وموثوقة، فضلاً عن تعريفهم ‏بآليات اختيار الأسر المستهدفة وفق الأسس الإحصائية ‏المعتمدة‎.‎

وكانت هيئة التخطيط والإحصاء أعلنت بدء تنفيذ مسح تقييم ‏الأمن الغذائي الأسري في سوريا لعام 2026 (المرحلة ‏العاشرة) اعتباراً من الـ 27 من حزيران الجاري ولمدة 35 ‏يوماً، بالتنسيق مع المحافظات، بهدف جمع البيانات اللازمة ‏لتقييم مستويات الأمن الغذائي للأسر وتوجيه السياسات ‏والتدخلات التنموية والإنسانية وفقاً للنتائج المستخلصة من ‏المسح‎.‎