وزير التربية والتعليم: امتحانات 2026 أُنجزت بكفاءة ومسؤولية

دمشق-سانا

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو أن العملية الامتحانية‏ لدورة عام 2026‏ أُنجزت بكفاءة ومسؤولية، وشكّلت استحقاقاً وطنياً تم تنفيذه وفق أعلى معايير الانضباط والنزاهة.



وأوضح تركو في تصريح اليوم الأحد، أنه تم الحفاظ على سرية الامتحانات كاملةً ودون تسجيل أي خرقٍ أو تسريبٍ، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.



وأعرب تركو عن تقديره الكبير لجهود الكوادر التعليمية والإدارية التي عملت على إنجاح هذا الاستحقاق، موجهاً الشكر لوزارة الداخلية على دورها في نقل وحماية الأسئلة، ولوزارة الصحة ووزارة الطوارئ ووزارة الاتصالات والجهات الخدمية كافة التي أسهمت بتكامل أدوارها في تأمين بيئة امتحانية آمنة ومستقرة.



وهنّأ الوزير الطلبة بانتهاء هذه المرحلة، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح، ومزيداً من التميز في مسيرتهم العلمية والمستقبلية.



وكانت امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها العلمي والأدبي والشرعي والمهني لدورة عام 2026 انطلقت في السادس من حزيران الجاري، في 1570 مركزاً امتحانياً موزعاً على مختلف المحافظات، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين 368596 طالباً وطالبة، موزعين على 215258 طالباً وطالبة في الفرع العلمي، و127343 طالباً وطالبة في الفرع الأدبي، و23267 طالباً وطالبة في الثانوية المهنية، و2728 طالباً وطالبة في الثانوية الشرعية.



فيما بلغ عدد المتقدمين لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية بمختلف المحافظات ‌‌‏450884 طالباً وطالبة في شهادة التعليم الأساسي، و13141 طالباً وطالبة ‌‏في الشهادة الإعدادية الشرعية، موزعين على 2053 مركزاً امتحانياً.‏