تعليق الدوام في المدارس بمحافظة إدلب غداً نظراً للظروف الجوية المتوقعة

إدلب-سانا

أعلن محافظ إدلب محمد عبد الرحمن تعليق دوام الطلاب في المدارس ليوم غد وذلك نظراً للظروف الجوية المتوقعة .

وقال المحافظ عبد الرحمن في تصريح له: إن تعليق الدوام المدرسي فقط ليوم غد الأربعاء في جميع المدارس التابعة لمديرية التربية في محافظة إدلب في إطار الحرص على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعلنت أمس رفع مستوى الجاهزية في جميع المحافظات السورية التي ستتأثر بالحالة الجوية عالية الفعالية، التي تبدأ اعتباراً من فجر يوم الأربعاء الـ 31 من كانون الأول الجاري، داعيةً المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه.

