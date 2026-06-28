التميز والإبداع تعلن نتائج اختبارات تحديد المستوى في الماراثون البرمجي للصغار واليافعين

دمشق-سانا

‏أعلنت هيئة التميز والإبداع التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج اختبارات تحديد المستوى ضمن الماراثون البرمجي للصغار واليافعين لموسم 2026، والتي أُقيمت إلكترونياً خلال الفترة الممتدة من الـ 2 إلى الـ 4 من حزيران 2026، وفق الفئات والمستويات المحددة.

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‏وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه، اليوم الأحد، أن النتائج أسفرت عن تأهل 464 طالباً وطالبة من فئة الصغار، و404 من فئة اليافعين، للانتقال إلى مرحلة الاختبارات التأهيلية.

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‏ودعت الهيئة الطلاب إلى الاطلاع على النتائج عبر الرابط الإلكتروني المخصص: https://dca-net.org/kpm2026/

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‏ويمثل الماراثون البرمجي للصغار واليافعين الانطلاقة الأولى لكل طفل ويافع نحو فهمٍ أعمق لعالم التكنولوجيا، واستعدادٍ مبكّر للانخراط في العالم الرقمي، وبناء مستقبل مهني يرتكز على المعرفة والإبداع.

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‏يذكر أن هيئة التميز والإبداع أعلنت في الحادي والعشرين من نيسان الماضي، بدء التسجيل في الماراثون البرمجي للصغار واليافعين لموسم 2026، والذي تقيمه إدارة الأولمبياد العلمي بالتعاون مع مركز التعلم مدى الحياة في الجامعة الافتراضية السورية، ضمن مشروعهما للتنمية الرقمية للصغار واليافعين.