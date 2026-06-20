8821 حريقاً استجاب لها الدفاع المدني في سوريا منذ بداية العام

IMG 20260620 140243 625 8821 حريقاً استجاب لها الدفاع المدني في سوريا منذ بداية العام

دمشق-سانا

بلغ إجمالي عدد الحرائق التي استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث؛ وتعاملت معها منذ بداية العام الحالي، حتى يوم أمس الـ 19 من حزيران 8821 حريقاً.

IMG 20260620 140243 363 8821 حريقاً استجاب لها الدفاع المدني في سوريا منذ بداية العام

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم السبت، أن فرقه استجابت لـ 5266 حريقاً في مختلف المناطق السورية خلال الفترة الممتدة من الـ 15من أيار حتى الـ 19من حزيران 2026، من بينها 1156 حريقاً اندلعت في الحقول والمحاصيل الزراعية.

وكان الدفاع المدني السوري أعلن في الـ 12 من حزيران الجاري، أن فرقه استجابت خلال الأيام الـ 11 الأولى من الشهر ‌‏لـ1981 حريقاً، بينها 436 حريقاً اندلعت في محاصيل زراعية، ‏في ظل ارتفاع درجات الحرارة ودخول موسم الحصاد.‏

IMG 20260620 140243 998 8821 حريقاً استجاب لها الدفاع المدني في سوريا منذ بداية العام

وجدد الدفاع المدني دعوته المواطنين إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أطلقت في الـ 14 من أيار الماضي حملة توعوية ‏بعنوان “وعيك بعملك”، بهدف ترسيخ المسؤولية الوطنية المشتركة في حماية المحاصيل ‏الزراعية والممتلكات العامة والخاصة من مخاطر الحرائق، وتشجيع الالتزام بإجراءات ‏السلامة والوقاية خلال موسم الحصاد.‏

IMG 20260620 110014 008 1 8821 حريقاً استجاب لها الدفاع المدني في سوريا منذ بداية العام
IMG 20260620 140243 448 8821 حريقاً استجاب لها الدفاع المدني في سوريا منذ بداية العام
IMG 20260620 140244 304 8821 حريقاً استجاب لها الدفاع المدني في سوريا منذ بداية العام
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