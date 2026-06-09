بازار كأس العالم بطرطوس… نافذة للمشاريع الصغيرة مع انطلاق الموسم السياحي 2026

طرطوس-سانا

بالتزامن مع افتتاح موسم طرطوس السياحي لعام 2026 وقرب بدء مباريات كأس العالم، انطلقت مساء اليوم الثلاثاء فعاليات “بازار كأس العالم” في فندق طرطوس الكبير، بمشاركة واسعة من أصحاب المشاريع الصغيرة والحرفيين والفنانين الشباب.

ويضم البازار تشكيلة واسعة من المشاريع المحلية تشمل الأعمال اليدوية والحرف التراثية والإكسسوارات والمنتجات الفنية والمأكولات المنزلية، ما أتاح للمشاركين فرصة تسويق منتجاتهم مباشرة والتعريف بمشاريعهم أمام زوار المحافظة ورواد الموسم السياحي.

وقالت مديرة العلاقات العامة في فندق طرطوس الكبير ومنظمة البازار غيداء حسن، في تصريح لـ سانا، إن تنظيم الفعالية جاء للاستفادة من الحركة السياحية النشطة التي تشهدها المحافظة خلال هذه الفترة، وتوفير منصة داعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة لعرض منتجاتهم والوصول إلى جمهور أوسع.

وأضافت حسن: إن البازار يركز على دعم الطاقات الشابة وتشجيع الإنتاج المحلي، مشيرة إلى مشاركة أربعين مشروعاً تعكس مستوى الإبداع والمهارة لدى الشباب السوري في المجالات الحرفية والفنية مبينة أن الفعالية مستمرة حتى يوم غد لإتاحة المجال أمام أكبر عدد من الزوار للاطلاع على المعروضات.

وأوضحت مريم معلا، صاحبة مشروع لصناعة اللوزينا والشوكولا، أنها شاركت بمنتجات مستوحاة من أجواء كأس العالم، تضمنت قطع شوكولا ولوزينا مزينة بأعلام المنتخبات عبر الطباعة الغذائية، إضافة إلى تارت الشوكولا بتصاميم مرتبطة بالحدث الرياضي العالمي وأكدت أن توقيت البازار أتاح لها تقديم أفكار جديدة تجمع بين الحرفية والابتكار.

كما أشارت مها سليمان، المتخصصة في تصميم العصاريات والتيراريوم والصباريات، إلى أن مشاركتها تهدف إلى التعريف بهذا الفن وإبراز جماليات النباتات الطبيعية ضمن تصاميم مبتكرة تناسب المنازل والمساحات الداخلية لافتة إلى أن المعروضات تشمل تشكيلات منسقة داخل أحواض وتيراريوم زجاجية مصممة يدوياً، تتميز بسهولة العناية بها وقدرتها على إضافة لمسة جمالية للمكان.

وأكد عدد من زوار البازار أن تنوع المعروضات وجودتها يعكسان مستوى الحرف المحلية، مشيرين إلى أن هذه الفعاليات تشجع على دعم المشاريع الوطنية وتوفر مساحة اجتماعية وترفيهية للعائلات والزوار، واعتبروا أن تزامن البازار مع مباريات كأس العالم والموسم السياحي أضفى حيوية خاصة على الحدث وأسهم في استقطاب أعداد كبيرة من المهتمين.

وتشهد محافظة طرطوس مؤخراً تنامياً في تنظيم البازارات والمعارض الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة العمل والإنتاج وتوفير منافذ تسويقية مباشرة لأصحاب المبادرات الفردية.

ويأتي “بازار كأس العالم” ضمن هذه الفعاليات، مستفيداً من الزخم الذي يرافق انطلاق موسم طرطوس السياحي لعام 2026 بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية ودعم المنتجات المحلية وإبراز المواهب والإبداعات الشبابية.