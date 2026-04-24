مسير للدراجات الهوائية ضمن مهرجان نيسان حمص لتعزيز الثقافة الرياضية

حمص-سانا

نظمت مديرية الرياضة والشباب في حمص، بالتعاون مع فريق أربعاء حمص، اليوم الجمعة مسيراً للدراجات الهوائية بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان نيسان حمص، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة ركوب الدراجات.

وانطلق المسير من دوار جامعة حمص وصولاً إلى ساحة الساعة الجديدة وسط مدينة حمص بمشاركة 90 مشاركاً ومشاركة من مختلف الفئات العمرية.

وأكد عدنان المصري رئيس اللجنة الفنية للدراجات في مديرية الرياضة والشباب بحمص، في تصريح لـ سانا أن تنظيم هذا المسير أقيم بهدف نشر ثقافة ركوب الدراجات كحالة مجتمعية إيجابية، حيث شارك فيها أكثر من 90 مشاركاً ومشاركة من مختلف الأعمار.

وأضاف المصري: إن الرسالة الأساسية للمسير تتمثل في تنشيط الحركة الرياضية داخل المدينة، وإعادة أجواء الفرح والسعادة إلى أهل حمص عبر فعاليات متنوعة تعكس روح الحياة والتجدد.

من جهته أوضح جمال الأتاسي رئيس مجلس إدارة فريق “أربعاء حمص”، أن تنظيم هذه الفعالية جاء بالتنسيق مع مديرية الرياضة والشباب، نظراً لما يحظى به مهرجان نيسان حمص من اهتمام وتفاعل واسع من المواطنين.

بدوره أشار عمر شحود، الحائز على العديد من البطولات المحلية للدراجات الهوائية إلى أن مشاركته في مهرجان نيسان حمص تأتي انطلاقاً من أهمية هذه الفعاليات في إبراز التراث الاجتماعي لمدينة حمص وتعزيز المبادرات الشبابية.

وأضاف شحود: إن المسير يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ رياضة الدراجات كثقافة يومية بين الأهالي، وإعادة إحيائها بعد سنوات من تراجع الاهتمام بها.

ويأتي هذا النشاط في إطار الجهود المتواصلة لإحياء الفعاليات المجتمعية في مدينة حمص وإعادة الألق إلى ساحاتها، من خلال مبادرات رياضية وثقافية تسهم في نشر الفرح وتعزيز الترابط بين أبناء المجتمع.