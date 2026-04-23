ارتفاع السعة التخزينية لبحيرة سد الأبرش بطرطوس 10 أضعاف مقارنة بالعام الماضي

طرطوس-سانا

ارتفعت السعة التخزينية في بحيرة سد الأبرش بمحافظة طرطوس إلى 80 مليون متر مكعب من أصل سعته التخزينية الكاملة البالغة 103.16 ملايين متر مكعب، بعد الهطولات المطرية التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية، ما يبشر بمواسم زراعية آمنة.

وأكد مدير سد الأبرش كريم غانم لـ سانا، اليوم الخميس، أن حجم التخزين الحالي آمن وأفضل من العام الماضي، حيث وصل حالياً إلى 80 مليون متر مكعب، في حين بلغ للفترة نفسها من العام الماضي ثمانية ملايين متر مكعب، مؤكداً أن هذا التخزين يبعث الأمل بأن تكون لدينا دورات زراعية مكثفة جديدة وكافية لكل المحاصيل الزراعية للفلاحين بالمنطقة.

بدوره، أشار المزارع سليمان محمد من منطقة الصفصافة، المستفيدة من مشروع ري مياه السد، إلى أهمية زيادة حجم التخزين للسد هذا العام بالنسبة للمزروعات، وخاصة أنهم تعرضوا العام الماضي لأضرار كبيرة نتيجة قلة الأمطار، منوهاً بدور العمال والمشرفين على السد بمساعدة الفلاحين لضمان استمرار عمليات الري.

ويقع سد الأبرش إلى الجنوب من مدينة صافيتا بريف طرطوس على نهر الأبرش ودخل الخدمة عام 1997، ويعد من أهم سدود المحافظة، حيث تبلغ مساحة سطح البحيرة 689 هكتاراً، فيما يبلغ طول جسمه 733متراً وارتفاعه 50متراً، وطول بحيرته 6.3 كم، ويروي ما يقارب 8500 هكتار في سهل عكار.