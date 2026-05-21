وزارة الصحة تناقش استراتيجية التعافي وتحديات القطاع الصحي في سوريا مع شركاء دوليين ومحليين‏ ‏



دمشق-سانا



ناقش اجتماع موسع عقدته وزارة الصحة السورية، اليوم الخميس، استراتيجية التعافي المبكر وأولويات القطاع الصحي ‏خلال المرحلة القادمة، ومشاريع ترميم المنشآت الصحية وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية، إلى جانب مشروع التحول ‏الرقمي، وخطط الوزارة لتأمين الاحتياجات الدوائية.‏

كما تناول الاجتماع الذي جرى في المؤسسة العامة لبنوك الدم بدمشق، بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات الدولية والمحلية ‏المعنية بالشأن الصحي، ووكالات الأمم المتحدة، التحديات التي تواجه القطاع الصحي، وسبل ضمان توجيه الدعم وفق ‏الاحتياجات الفعلية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الاستجابة الصحية.‏



مناقشة واقع القطاع الصحي

وأوضح مدير التعاون الدولي في وزارة الصحة، زهير قراط، في تصريح لمراسلة سانا، أن الاجتماع الدوري الذي تعقده ‏الوزارة مع المنظمات الدولية والأممية والمحلية والجهات العاملة في القطاع الصحي، يعدّ مهماً لمناقشة واقع القطاع الصحي ‏واحتياجاته الفعلية والأولويات الصحية خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق باستعادة الخدمات الصحية الأساسية، ‏وتعزيز الاستجابة الإنسانية، وذلك بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للوزارة.‏

ولفت قراط إلى أن هذه الاجتماعات تتيح للشركاء الاطلاع على المستجدات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي، بما في ‏ذلك الاحتياجات الطارئة والأساسية، الأمر الذي يسهم في توجيه الدعم بالشكل الأمثل، وتعزيز تكامل الجهود بين مختلف ‏الجهات المعنية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.‏



أداة لدعم الإصلاح الصحي



بدوره، مدير التحول الرقمي في الوزارة ماهر كلش استعرض المشاريع التي أطلقتها الوزارة في مجال التحول الرقمي، ومن ‏أبرزها “بوابة الصحة الرقمية” التي تشكل نافذة وطنية موحدة للخدمات الإلكترونية، وتضم عدداً من الخدمات، منها “بوابة ‏المريض” التي تتيح حجز المواعيد في العيادات الخارجية، بالمشافي المدرجة على المنصة، إلى جانب الاطلاع على الملف ‏الصحي الإلكتروني الموحد، ومنصة الشكاوى والتواصل المباشر مع الوزارة.‏

وأشار كلش إلى أن خطة التوسع في التحول الرقمي تعتمد على جاهزية المشافي من حيث البنية التحتية والتجهيزات التقنية، ‏مع العمل على استكمال النواقص بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن الوزارة تدرك وجود تحديات تتعلق بالبنية ‏التحتية والموارد البشرية وتطوير أنماط العمل داخل المنشآت الصحية، لكنها تتعامل معها كجزء طبيعي من عملية إصلاح ‏وطنية للقطاع.‏



ازدياد الاحتياجات الصحية

من جهته، أشار مدير الإمداد في وزارة الصحة بكور البكور، إلى أن واقع الأدوية في سوريا لا يزال يواجه تحديات عدّة، ‏ولا سيما فيما يتعلق بتأمين الأدوية الحيوية، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية والأدوية الاستجرارية، في ظل ‏ازدياد الاحتياجات الصحية خلال المرحلة الحالية.‏

وأوضح البكور أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل وتجهيز المستودعات المركزية وزيادة المساحات التخزينية، بما يتوافق ‏مع المعايير المعتمدة، بهدف تحسين آليات التخزين والحفاظ على استقرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.‏



تحسين جودة الاستجابة



من جانبه، بين مدير الإحالة والإسعاف والطوارئ في الوزارة نجيب النعسان، أن الوزارة تعمل على تطوير نظام الإحالة ‏والإسعاف، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات الإسعافية على مستوى المحافظات، من خلال تعزيز ‏التكامل بين مختلف المنشآت الصحية وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للنظام، مشيراً إلى تفعيله في 11 محافظة، فيما ‏يجري العمل على استكمال تفعيله في ثلاث محافظات أخرى.‏



وأشار النعسان إلى أن العمل جارٍ على زيادة نقاط التغطية والإسعاف على المحاور والطرق الحيوية، بما ينعكس إيجاباً على ‏سرعة الاستجابة للحالات الإسعافية وتحسين جودة التدخلات الطبية الطارئة، بما يعزز استمرارية الرعاية الصحية في ‏مختلف المناطق.‏



ولفت النعسان إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، نقص البنية التحتية الخاصة بأسطول الإسعاف، حيث يبلغ ‏عدد سيارات الإسعاف المتوافرة حالياً 312 سيارة، في حين تصل الحاجة الفعلية إلى نحو 1100 سيارة، ما يشكل ضغطاً ‏على عمليات النقل والإحالة بين المحافظات، مؤكداً أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء على معالجة هذه ‏التحديات وتعزيز جاهزية منظومة الإسعاف والإحالة، بما يضمن تحسين جودة الاستجابة والخدمات المقدمة للمواطنين.‏

وأشارت المنسقة الطبية في منظمة “أطباء العالم الفرنسية” جاكلين سكاربولو، إلى نشاطات المنظمة في تقديم الدعم للقطاع ‏الصحي في سوريا، وتعزيز خدماته الطبية، وشملت مراكز صحية في محافظات حلب وإدلب وريف دمشق، بالإضافة إلى ‏أنشطة صحية مجتمعية، مشيرة إلى العمل على تطوير برامجها بما يتماشى مع الاحتياجات الصحية في مختلف المناطق ‏وتنفيذه بالتنسيق مع وزارة الصحة، بما يعزز استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية.‏



وكانت وزارة الصحة عقدت اجتماعاً موسعاً في نيسان الماضي، حول تحديد الأولويات الصحية الراهنة، وإطلاع الشركاء ‏المحليين والدوليين على هيكلية الوزارة ومهام مديرياتها، والمشاريع التي تعمل على تنفيذها، والتحديات التي يواجهها القطاع ‏الصحي، وضمان توجيه الدعم نحو الاحتياجات الفعلية.