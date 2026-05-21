أسواق الأسهم الخليجية ترتفع بدعم من صعود النفط

عواصم-سانا

ارتفعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم الخميس، مع تحسن معنويات المستثمرين بفعل صعود أسعار النفط وتزايد الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر دبي ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة، متعافياً من خسائر الجلسة السابقة، مع تحقيق مكاسب شملت مختلف القطاعات، حيث صعد سهم “إعمار العقارية” بنسبة 1.1 بالمئة، فيما ارتفع سهم “العربية للطيران” بنسبة 2.4 بالمئة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4 بالمئة بدعم من أسهم المرافق العامة والتكنولوجيا، حيث صعد سهم بنك أبوظبي الإسلامي بنسبة 1.2 بالمئة، وارتفعت أسهم شركات “أدنوك للإمداد والخدمات” و”أدنوك للغاز”.

وفي قطر، صعد المؤشر 0.6 بالمئة، مع ارتفاع سهم “استثمار القابضة” بنسبة 2.3 بالمئة بعد تقارير حول دراسة طرح عام أولي لوحدة الرعاية الصحية التابعة لها، إضافة إلى مكاسب في أسهم مرتبطة بقطاع الطاقة.

وفي السعودية، ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة، مدعوماً بمكاسب في أسهم مصرفية وعقارية، حيث قفز سهم البنك الأهلي السعودي 2.2 بالمئة، وسجل سهم “المملكة القابضة” ارتفاعاً بنسبة 8.3 بالمئة.

وفي سلطنة عمان، أنهى المؤشر سلسلة خسائر استمرت تسع جلسات، مرتفعاً 5.4 بالمئة مع مكاسب شملت معظم الأسهم المدرجة، فيما صعد سهم “أوكيو للاستكشاف والإنتاج” 6.8 بالمئة وسهم بنك نزوى 9.4 بالمئة.

كما سجل المؤشر الرئيسي في البحرين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 بالمئة، بينما ارتفع المؤشر الكويتي 0.6 بالمئة في ختام التداولات.