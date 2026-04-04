فعالية ثقافية توعوية في الصنمين بريف درعا تغرس وعي الأطفال بالتراث والآثار

درعا-سانا

احتضن المركز الثقافي في مدينة الصنمين بريف درعا فعالية توعوية ضمن أسبوع التراث المادي، حملت عنوان “أهمية التراث والآثار وسبل الحفاظ عليهما”، مستهدفة الأطفال وطلبة المدارس بوصفهم حاملي الذاكرة القادمة.

الندوة، التي جاءت بصيغة تفاعلية، لم تكتفِ بتقديم تعريفات نظرية حول التراث، بل سعت إلى إعادة صياغة العلاقة بين الطفل ومحيطه التاريخي، عبر ربط المفاهيم المجردة بتجارب حسية ومعيشة.

وأشار رئيس المركز الثقافي في الصنمين إبراهيم زيدان إلى أن هذه الفعالية تندرج ضمن سلسلة أنشطة تستهدف ترسيخ الوعي بالتراث بوصفه مكوّناً أساسياً من هوية الشعوب، مؤكداً أن التعريف المبكر به يفتح المجال أمام جيل أكثر إدراكاً لمسؤولية الحماية والصون.

من جهتها، قدّمت المحاضِرة ثناء العللوه مقاربة تعليمية مبسطة، عرّفت فيها الآثار بوصفها نتاجاً تراكمياً لما خلّفته الأجيال السابقة، سواء في شكل مبانٍ أو مصنوعات فنية أو تعبيرات أدبية، كما توقفت عند الثنائية الأساسية بين التراث المادي واللامادي، محاولةً تقريب هذه المفاهيم إلى وعي الأطفال عبر أمثلة ملموسة.

بين الأغنية و الأزياء مساحة للتفاعل

اللافت في الندوة كان حضور البعد الأدائي، إذ تحوّلت الفعالية إلى مساحة تفاعل حيّ من خلال تقديم أغانٍ تراثية وعروض للأزياء السورية التقليدية، في مشاهد أقرب إلى لوحات فنية صغيرة، حيث منح هذا التداخل بين المعرفة والمتعة فرصة للأطفال لاختبار التراث بوصفه تجربة، لا مجرد معلومة.

كما شهدت الندوة نقاشات مفتوحة وأنشطة تعليمية عززت من مشاركة الطلبة، ودفعتهم إلى طرح أسئلة حول معنى الآثار ودورها، وصولاً إلى استحضار نماذج من الإرث المحلي، كالمواقع الرومانية والبيوت القديمة التي لا تزال شاهدة على عمق التاريخ.

وفي جانب الحماية، جرى التركيز على السلوكيات اليومية التي تسهم في صون هذا الإرث، بدءاً من تجنب التخريب، وصولاً إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المواقع الأثرية باعتبارها ملكاً جماعياً.

ومن الأطفال المشاركين، عبرت مريم العتمة وبيلسان الخطاب عن تفاعلهما مع الفعالية، مؤكدتين أن التجربة أتاحت لهما التعرف إلى جوانب جديدة من التاريخ القديم، واكتشاف حضارات متعددة، ضمن أجواء جمعت بين التعلم واللعب.

تأتي هذه الفعالية ضمن برامج أسبوع التراث الثقافي الذي تنظمه وزارة الثقافة في المراكز الثقافية بالمحافظات، بهدف ربط الأطفال بتاريخهم وهويتهم الوطنية بطريقة تفاعلية ومبسطة، تشمل الأغاني والأزياء والتقاليد اليومية التي تشكل ذاكرة مجتمعية حية.

