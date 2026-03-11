وضع البئر الأولى في منطقة رأس النبع بطرطوس بالخدمة بدعم من تجمع السلام

طرطوس -سانا

وضع “تجمع السلام” بالتعاون مع المؤسسة العامة لمياه الشرب في طرطوس البئر الأولى في منطقة رأس النبع بمدينة بانياس بالخدمة الفعلية، بعد تنفيذها بكلفة بلغت نحو 50 ألف دولار، في خطوة لتأمين وارد مائي مستدام للمنطقة.

وأوضح أحد أعضاء تجمع السلام المهندس مصطفى الزير، أن فكرة المشروع جاءت بسبب تدني كميات المياه الواصلة إلى الحي، نتيجة الجفاف الذي أصاب بحيرة السن لثلاث سنوات متتالية، مشيراً إلى أن مؤسسة المياه كانت قد خططت لحفر بئر قرب الخزان الأرضي لتغذية رأس النبع والقرى المجاورة، إلا أن ظروف الموازنة بعد التحرير حالت دون التنفيذ.

وبيّن الزير أن التجمع تبنى المشروع وفق مواصفات عالمية وضعتها المؤسسة العامة للمياه، حيث بلغ عمق البئر 320 متراً وبقطر 16 إنشاً، ومُلبسة بقمصان فولاذية، مع غزارة مأمولة تصل إلى 150 متراً مكعباً بالساعة، إضافة إلى تركيب مضخة باستطاعة 100 حصان وأنبوب ضخ مغلف بقطر 6 إنشات بكلفة نحو 50 ألف دولار أمريكي.

ولفت إلى أن البئر رُبطت بالخزانات الثلاثة المجاورة وزُوّدت بنظام تعقيم، وحققت غزارة فعلية تراوحت بين 150 و200 متر مكعب بالساعة، ما أسهم في حل مشكلة نقص المياه في الحي.

وأشار الزير إلى استمرار أعمال حفر بئر ثانية بالمواصفات ذاتها، حيث وصل العمق الحالي إلى 85 متراً، مؤكداً أن إنجازها سيؤدي إلى معالجة جذرية لمشكلة نقص المياه في رأس النبع والقرى المحيطة، مع إمكانية توجيه جزء من الحصة المائية الموفَّرة إلى مدينة بانياس لتحسين وضعها المائي.

يُذكر أن “تجمع السلام” في بانياس أُشهر عام 2025 بقرار صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهو تجمع متخصص بدعم مشاريع البنية التحتية، ويضم فعاليات من أطباء ومهندسين وشخصيات علمية وتجارية واجتماعية داخل الوطن وفي المهجر.