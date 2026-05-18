ارتفاع أسعار الذهب 150 ليرة جديدة في السوق السورية‎ ‎

‎ ‎دمشق-سانا

‎ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، بمقدار ‌‏150 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله صباح اليوم ‌‏الإثنين.‏

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، ‏مساء اليوم، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، ‌‏17750 ليرة ‏مبيعاً، و17450 ليرة شراءً‎. ‎

‎ ‎وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 15250 ليرة مبيعاً، ‏و14950 ليرة شراءً‎.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4544 ‏دولاراً‎.‎

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم ‏قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في ‏الاقتصاد ‏الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافةً إلى ‏الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات ‏الصاغة في ‏المحافظات‎.