ارتفاع أسعار الذهب 150 ليرة جديدة في السوق السورية‎ ‎

دمشق-سانا
ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، بمقدار 150 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله صباح اليوم الإثنين.
وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مساء اليوم، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17750 ليرة مبيعاً، و17450 ليرة شراءً.
وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 15250 ليرة مبيعاً، و14950 ليرة شراءً.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4544 دولاراً.
وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافةً إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.