جولة ميدانية للاطلاع على واقع الشبكة الكهربائية في مدينة عدرا ‏الصناعية

ريف دمشق-سانا
اطلع مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق سامر لطوف ومدير عام مدينة عدرا الصناعية سامر السماعيل على واقع الشبكة الكهربائية في المدينة.
وذكرت الشركة بمنشورها على الفيسبوك اليوم الإثنين أن لطوف استعرض مع مدير عام مدينة عدرا الصناعية خلال اجتماع مشترك رؤية إدارة المدينة لمتطلبات المرحلة المقبلة واحتياجات البنية التحتية الكهربائية لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج.
وجرى خلال اللقاء بحث واقع البنى التحتية الكهربائية المغذية للمنشآت، والاطلاع على واقع التعديات وظاهرة الاستجرار غير المشروع الحاصلة على الشبكة، وتنسيق الجهود المشتركة لإزالتها فوراً وقمع المخالفات لحماية خطوط التغذية.
ولفتت الشركة إلى أن الجولة شملت زيارة ميدانية مشتركة إلى ”القطاع السابع” حديث الإنشاء في المدينة، والبالغة مساحته 228 هكتاراً حيث تم بحث الخطط الفنية والحلول الإستراتيجية التي طرحتها إدارة المدينة لتأمين التغذية الكهربائية لهذا القطاع الجديد، بما يضمن دعم الاستثمارات ونموها الإنتاجي.
وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة وزارة الطاقة السورية لواقع الشبكات الكهربائية في المدن والمناطق الصناعية، والعمل على تعزيز جاهزيتها بما يواكب التوسع الصناعي والاستثماري، ولا سيما في مدينة عدرا الصناعية التي تعد من أكبر التجمعات الصناعية في سوريا، وتضم العديد من المنشآت العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية.