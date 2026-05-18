جولة ميدانية للاطلاع على واقع الشبكة الكهربائية في مدينة عدرا ‏الصناعية

ريف دمشق-سانا‏

اطلع مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق سامر لطوف ومدير ‏عام مدينة عدرا الصناعية سامر السماعيل على واقع ‏الشبكة ‏الكهربائية في المدينة.‏

وذكرت الشركة بمنشورها على الفيسبوك اليوم الإثنين أن لطوف ‏استعرض مع مدير عام مدينة عدرا الصناعية خلال ‏اجتماع مشترك رؤية إدارة المدينة لمتطلبات المرحلة المقبلة واحتياجات البنية ‏التحتية الكهربائية لضمان استمرار دوران ‏عجلة الإنتاج‎.‎

وجرى خلال اللقاء بحث واقع البنى التحتية الكهربائية المغذية ‏للمنشآت، والاطلاع على واقع التعديات وظاهرة الاستجرار ‏غير ‏المشروع الحاصلة على الشبكة، وتنسيق الجهود المشتركة لإزالتها ‏فوراً وقمع المخالفات لحماية خطوط التغذية‎.‎

ولفتت الشركة إلى أن الجولة شملت زيارة ميدانية مشتركة إلى ‌‏”القطاع السابع” حديث الإنشاء في المدينة، والبالغة مساحته ‌‏228 ‏هكتاراً حيث تم بحث الخطط الفنية والحلول الإستراتيجية التي ‏طرحتها إدارة المدينة لتأمين التغذية الكهربائية لهذا ‏القطاع الجديد، ‏بما يضمن دعم الاستثمارات ونموها الإنتاجي‎.‎

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة وزارة الطاقة السورية لواقع ‏الشبكات الكهربائية في المدن والمناطق الصناعية، والعمل ‏على ‏تعزيز جاهزيتها بما يواكب التوسع الصناعي والاستثماري، ولا ‏سيما في مدينة عدرا الصناعية التي تعد من أكبر ‏التجمعات ‏الصناعية في سوريا، وتضم العديد من المنشآت العاملة في مختلف ‏القطاعات الإنتاجية‎.‎

