السورية للبريد تدعو إلى تسديد الاشتراك السنوي للعام الجاري

دمشق-سانا

دعت المؤسسة السورية للبريد جميع المشتركين في خدمة العلب البريدية، إلى المسارعة بتسديد رسم الاشتراك السنوي عن عام 2026، وذلك من خلال مراجعة أقرب مكتب بريدي في جميع المحافظات.

وأوضحت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه، اليوم السبت، أن الدعوة إلى تسديد رسم الاشتراك السنوي تأتي حرصاً على استمرارية الخدمة، وتجنباً لأي انقطاع أو إجراءات إدارية قد تترتب على التأخير.

وتقدم المؤسسة السورية للبريد خدماتها البريدية عبر شبكة من المكاتب المنتشرة في مختلف المحافظات، منها خدمات الرسائل والطرود والعلب البريدية، إلى جانب عدد من الخدمات البريدية والمالية، بما يسهم في تلبية احتياجات الأفراد والجهات العامة والخاصة.