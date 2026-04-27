تركيب 5 محولات كهربائية في ريف دمشق لتعزيز استقرار الشبكة

قامت الكوادر الفنية في الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق في إطار جهودها لرفع وثوقية الشبكة ومعالجة الاختناقات، بتركيب 5 محولات كهربائية في عدد من مناطق المحافظة.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الإثنين أن أعمالها شملت زيادة استطاعة مركزي تحويل ضاحية الشام 19 ومركز الفرن الآلي بمدينة داريا من 400 إلى 630 كيلو فولط أمبير لكل منهما، لضمان استقرار التغذية وتلبية الطلب المتزايد.

كما قامت ورشات الشركة بتركيب محولة في بلدة السبينة باستطاعة 1600 كيلو فولط أمبير بدلاً عن محولتين معطوبتين، ما يضمن كفاءة توزيع الأحمال بالمنطقة.

وبينت الشركة أنها استبدلت محولتين متضررتين في مركز تحويل دوما 110 ومركز يعفور رقم 4 بمحولات جديدة باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير حيث تمت إعادتهما للخدمة فوراً.

وأكدت الشركة استمرارها في تنفيذ خطة تدعيم مراكز التحويل لضمان أفضل خدمة كهربائية ممكنة للإخوة المواطنين في كافة القطاعات.

وكانت الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق انتهت في وقت سابق من تركيب محولتين كهربائيتين في مدينة حرستا وبلدة الهامة بريف دمشق، وذلك ضمن خطتها لتوسيع الشبكة ومعالجة ضعف التوتر في بعض مناطق المحافظة.