بدء تأهيل وتعبيد طريق الأشرفية – جسر التوت في الغاب بريف حماة

حماة-سانا

بدأت اليوم الثلاثاء أعمال تأهيل وتعبيد طريق الأشرفية – جسر التوت في منطقة الغاب بريف حماة بطول نحو 10 كيلو مترات وعرض 10 أمتار، والتي تخدم حوالي 100 ألف شخص.

وذكر مدير منطقة الغاب فايز لطوف في تصريح لمراسل سانا أن الطريق تخدم نحو 10 قرى تقع على جانبيها وتعد امتداداً لطريق قريتي الحويز والرصيف، وأوضح أن أعمال التأهيل تشمل ردم الحفر في جسم الطريق وإعادة تعبيد المواقع المتهالكة وتوسيعها حسب الإمكانيات وترحيل أكوام الأنقاض على جانبيها.

وأشار لطوف إلى أن الطريق تسهم عند إعادة تأهيلها في تخفيف الأضرار الناجمة عن سوء جاهزيتها الفنية، ولا سيما للسيارات ذات الحمولات الثقيلة، كما تسهم في تشجيع الأهالي النازحين في الشمال السوري على العودة إلى بلداتهم وقراهم في المنطقة.

يذكر أنه لم تطرأ أي أعمال تأهيل للطريق منذ عدة سنوات خلال عهد النظام البائد على غرار غالبية الطرق في المنطقة، ما أدى إلى تردي حالتها الفنية، الأمر الذي شكل خطراً على سلامة مستخدميها من الركاب والسائقين والآليات.

السورية للتجارة توقع عقداً لاستثمار مول الزاهرة بدمشق بقيمة 6 ملايين دولار
تحديد تعرفة ركوب باصات النقل الداخلي في عدة محافظات بـ2000 ليرة سورية
الفعاليات المحلية تنظم حملة نظافة في بلدة الغنطو بريف حمص
حلب تفتح طرقات أحيائها المغلقة منذ سنوات وتعيد تنشيط الحركة في الليرمون
سلاح الجو في الجيش العربي السوري يشارك باحتفالات الذكرى العاشرة لتحرير إدلب بإلقاء الورود على حشود الأهالي في حديقة التحرير
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك