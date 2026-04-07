بدء تأهيل وتعبيد طريق الأشرفية – جسر التوت في الغاب بريف حماة

بدأت اليوم الثلاثاء أعمال تأهيل وتعبيد طريق الأشرفية – جسر التوت في منطقة الغاب بريف حماة بطول نحو 10 كيلو مترات وعرض 10 أمتار، والتي تخدم حوالي 100 ألف شخص.

وذكر مدير منطقة الغاب فايز لطوف في تصريح لمراسل سانا أن الطريق تخدم نحو 10 قرى تقع على جانبيها وتعد امتداداً لطريق قريتي الحويز والرصيف، وأوضح أن أعمال التأهيل تشمل ردم الحفر في جسم الطريق وإعادة تعبيد المواقع المتهالكة وتوسيعها حسب الإمكانيات وترحيل أكوام الأنقاض على جانبيها.

وأشار لطوف إلى أن الطريق تسهم عند إعادة تأهيلها في تخفيف الأضرار الناجمة عن سوء جاهزيتها الفنية، ولا سيما للسيارات ذات الحمولات الثقيلة، كما تسهم في تشجيع الأهالي النازحين في الشمال السوري على العودة إلى بلداتهم وقراهم في المنطقة.

يذكر أنه لم تطرأ أي أعمال تأهيل للطريق منذ عدة سنوات خلال عهد النظام البائد على غرار غالبية الطرق في المنطقة، ما أدى إلى تردي حالتها الفنية، الأمر الذي شكل خطراً على سلامة مستخدميها من الركاب والسائقين والآليات.