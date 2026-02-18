السورية للبريد تفتتح غداً مكتباً بريدياً جديداً في ريف السويداء

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد افتتاح مكتب بريدي جديد في بلدة الصورة الصغرى بريف محافظة السويداء اعتباراً من يوم غدٍ الخميس، وذلك في إطار التزامها بتوسيع مظلة خدماتها وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، أن افتتاح المكتب تم بالتنسيق والدعم من محافظ السويداء، ضمن الجهود المشتركة لتعزيز مستوى الخدمات المقدّمة لأبناء المحافظة وريفها، ولا سيما المتقاعدين، بما يتيح لهم تقاضي مستحقاتهم المالية في مناطقهم دون الحاجة إلى السفر إلى دمشق، وبما يراعي ظروف كبار السن ويخفف عنهم أعباء التنقل.

وبينت المؤسسة أن المكتب سيباشر عمله حالياً بتقديم خدمة صرف رواتب المتقاعدين، على أن يتم توسيع نطاق الخدمات تدريجياً ليشمل لاحقاً خدمات “شام كاش”، والحوالات المالية، وخدمات بريدية ومالية أخرى تباعاً.

وأشارت المؤسسة إلى أن عمليات التقبيض ستتم وفق البرنامج الزمني التالي: من الخميس ال19 من الشهر الجاري حتى يوم الثلاثاء ال24 من الشهر الجاري، باستثناء يوم الجمعة، من الساعة ال8 صباحاً حتى ال2 بعد الظهر.

وأكدت أن تخديم المواطنين في جميع المحافظات يشكّل أولوية راسخة تضعها نصب عينيها، التزاماً بمبادئها ورسالتها الوطنية، وإيماناً بأن خدمة المواطن مفخرة وشرف ومسؤولية.

وكانت المؤسسة السورية افتتحت في ال13 من الشهر الجاري، مكتبي بريد التبني والشميطية في ريف محافظة دير الزور الغربي، إضافة إلى عدة كوات بريدية في منطقتي الهربش والقصر العدلي بدير الزور، وذلك في إطار خطتها الهادفة إلى إيصال الخدمات البريدية والمالية إلى مختلف المناطق، ولا سيما الريفية منها.