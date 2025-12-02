الأمن الداخلي في يبرود بريف دمشق يحبط محاولة تهريب ألغام إلى لبنان ويوقف أربعة متورطين

photo 2025 12 02 23 37 17 الأمن الداخلي في يبرود بريف دمشق يحبط محاولة تهريب ألغام إلى لبنان ويوقف أربعة متورطين

ريف دمشق-سانا

أحبطت مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود بريف دمشق، محاولة تهريب كميات كبيرة من الألغام التي كانت متجهة إلى لبنان، وأوقفت أربعة أشخاص متورطين، فيما تم تحييد شخص خامس.

photo 2025 12 02 23 37 03 الأمن الداخلي في يبرود بريف دمشق يحبط محاولة تهريب ألغام إلى لبنان ويوقف أربعة متورطين

وقال مدير مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود خالد عباس تكتوك في بيان نشرته قناة وزارة الداخلية على التلغرام: أحبطت وحداتنا الأمنية محاولة تهريب كميات كبيرة من الألغام الحربية كانت متجهة إلى لبنان، وتم ضبط كامل الشحنة.

وأضاف تكتوك: إن الوحدات المختصة نفذت مداهمة محكمة أسفرت عن ضبط 1250 لغماً حربياً مجهزاً بصواعقه، كانت معدة للتهريب إلى ميليشيا “حزب الله” في لبنان، كما أُلقي القبض على أربعة من المتورطين، فيما جرى تحييد الشخص الخامس خلال الاشتباكات مع الدوريات.

photo 2025 12 02 23 37 19 الأمن الداخلي في يبرود بريف دمشق يحبط محاولة تهريب ألغام إلى لبنان ويوقف أربعة متورطين

وأوضح تكتوك أن هذه العملية جاءت تتويجاً لتحريات دقيقة ومتابعة مستمرة، أسفرت عن تحديد هوية المتورطين ومراقبتهم حتى وصولهم إلى موقع التهريب في منطقة الجَبّة شمال ريف دمشق.

وبين تكتوك أنه تمت مصادرة المضبوطات بالكامل، وأُحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات؛ تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

photo 2025 12 02 23 37 21 الأمن الداخلي في يبرود بريف دمشق يحبط محاولة تهريب ألغام إلى لبنان ويوقف أربعة متورطين
photo 2025 12 02 23 37 23 الأمن الداخلي في يبرود بريف دمشق يحبط محاولة تهريب ألغام إلى لبنان ويوقف أربعة متورطين
