إطلاق حملة استجابة طارئة لمكافحة مرض اللشمانيا في ريف الرقة

الرقة-سانا

أعلنت مديرية البيئة في محافظة الرقة، إطلاق حملة استجابة طارئة لمكافحة مرض اللشمانيا في منطقة الهيشة بريف المحافظة، بهدف الحد من انتشار المرض بين الأهالي، وتحسين الواقع الصحي والبيئي في المنطقة.

وأوضحت مديرة مديرية البيئة أميرة علي الخلف في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن الحملة تشهد مشاركة عدد من المديريات الخدمية، من بينها مديرية الخدمات الفنية ومديرية الموارد المائية، حيث ستعملان على إزالة النفايات وترحيلها، إضافة إلى تعزيل المصارف والمستنقعات التي تُعد بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات الناقلة للمرض.

وأشارت الخلف الى أن مديرية الصحة ستواصل تأمين العلاج للأهالي المصابين، في حين ستنفذ منظمة “الكونسيرن” خلال شهر أيار القادم حملة توعية مترافقة مع رش المبيدات للحد من انتشار الحشرات.

ودعت الخلف الأهالي إلى الالتزام برمي القمامة في الأماكن المخصصة لها، والتقيد بالإرشادات الصحية والاستمرار بتلقي العلاج، بما يسهم في إنجاح الحملة والحد من انتشار المرض في المنطقة.

وكانت وزارة الصحة أوضحت عبر قناتها على تلغرام في الثالث من آذار الماضي، أن مديرية الصحة في محافظة الرقة حققت تقدماً ملحوظاً في جهود مكافحة مرض اللشمانيا بمنطقة الهيشة وريفها، حيث انخفض عدد الإصابات المسجلة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

الحراك التشكيلي السوري يعود إلى دمشق بعد سقوط النظام بمعرض لـ 13 فناناً في غاليري زوايا
اجتماع في الرقة لبناء الثقة بين الإدارة المالية والفعاليات التجارية والاقتصادية
تجمع جماهيري في ساحة الشيخ ضاهر وسط اللاذقية للمطالبة برفع العقوبات الاقتصادية عن الشعب السوري
وزارة الأشغال العامة والإسكان تعتمد النسخة النهائية لتقرير حالة الإسكان في سوريا
تسجيل أول وفاة بفيروس “إمبوكس” في غانا
