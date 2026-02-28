الداخلية تسلم الأمن الداخلي في درعا 123 سيارة حديثة بالهوية البصرية الجديدة

درعا-سانا

سلمت وزارة الداخلية، اليوم السبت، قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا 123 سيارة حديثة بالهوية البصرية الجديدة، في إطار جهودها لتطوير العمل الأمني، وتعزيز حضوره المنظّم والمتطور في المحافظات السورية.

وأوضح معاون قائد الأمن الداخلي بدرعا العميد بدر عبد الحميد لـ سانا أن قيادة الأمن الداخلي بالمحافظة استلمت من وزارة الداخلية دفعة من الآليات، ضمن خطة لتطوير قدرات وجاهزية الوحدات الأمنية والشرطية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الأمني، وتعزيز الاستقرار، وتحسين سرعة الاستجابة الميدانية.

وأشار إلى أن هذا التحديث يهدف إلى تعزيز شعور المواطنين بالأمان، وضمان استمرار عمل الأجهزة الأمنية في خدمة الشعب بالشكل الأمثل، ويأتي تقديراً للتضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء المحافظة للحفاظ على الوطن.

بدورهم رحب عدد من الأهالي برفد قوى الأمن الداخلي بهذه الآليات الحديثة، لكونها تسهم في رفع مستوى الثقة بالأجهزة الأمنية، وتعزيز مستوى الجاهزية، وتأمين بيئة آمنة بمختلف مناطق المحافظة.

وكانت وزارة الداخلية أطلقت الهوية البصرية الجديدة لمركباتها أواخر تشرين الثاني الماضي، عبر عرض كبير شاركت فيه مئات العربات والدراجات على أوتستراد المزة بدمشق، وذلك في توجه يعكس رؤية الوزارة نحو هوية عصرية ومركبات متطورة تجسد ملامح سوريا المستقبل، حيث جرى رفد قوى الأمن الداخلي في عدد من المحافظات بدفعات منها، مع استكمال ذلك في باقي المحافظات تدريجياً.