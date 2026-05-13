وزارة النقل: تمديد الدوام واستقبال المراجعين يوم السبت ‏لتخفيف الازدحام

دمشق -سانا
أعلنت وزارة النقل السورية ، استئناف العمل بالتعميم الخاص بتمديد ساعات الدوام الرسمي في مديريات النقل كافة حتى الساعة الخامسة مساءً، إضافة إلى استقبال المراجعين يوم السبت، بهدف تسهيل إنجاز المعاملات وتخفيف الازدحام.
وأوضحت الوزارة، في منشور عبر قناتها على التلغرام، أن العمل بهذا التعميم كان قد توقف مع بداية شهر رمضان المبارك، لكنه سيُستأنف مجدداً اعتباراً من تاريخه.
وبين مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل، عبد الهادي الشحاده، في تصريح لمراسلة سانا، أن العمل بالدوام يوم السبت وتمديد ساعات الدوام كان معمولاً به سابقاً ضمن خطة الوزارة لتخفيف الازدحام وتسريع إنجاز المعاملات، قبل أن يُعلّق خلال شهر رمضان المبارك، ليُعاد العمل به اعتباراً من اليوم.
وأكد الشحاده أن استمرار العمل خلال يوم العطلة سيبقى قائماً إلى حين تخفيف الضغط والازدحام في مديريات النقل بالمحافظات.
وكان وزير النقل يعرب بدر، أصدر في الخامس عشر من كانون الثاني الفائت قراراً يقضي بالتزام جميع العاملين في مديريات النقل بالمحافظات بالدوام يوم السبت من كل أسبوع، وزيادة عدد ساعات الدوام اليومية بمقدار ساعتين بعد انتهاء الدوام الرسمي، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمعالجة الازدحام المتزايد على معاملات المركبات الآلية.