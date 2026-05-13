وزارة النقل: تمديد الدوام واستقبال المراجعين يوم السبت ‏لتخفيف الازدحام

دمشق -سانا‏

أعلنت وزارة النقل السورية ، استئناف العمل ‏بالتعميم الخاص بتمديد ساعات الدوام الرسمي في ‏مديريات النقل ‏كافة حتى الساعة الخامسة مساءً، إضافة ‏إلى استقبال المراجعين يوم السبت، بهدف تسهيل إنجاز ‏المعاملات وتخفيف ‏الازدحام‎.‎

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر قناتها على التلغرام، ‏أن العمل بهذا التعميم كان قد توقف مع بداية شهر ‏رمضان ‏المبارك، لكنه سيُستأنف مجدداً اعتباراً من ‏تاريخه‎.‎

وبين مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل، عبد ‏الهادي الشحاده، في تصريح لمراسلة سانا، أن العمل ‏بالدوام يوم السبت ‏وتمديد ساعات الدوام كان معمولاً به ‏سابقاً ضمن خطة الوزارة لتخفيف الازدحام وتسريع ‏إنجاز المعاملات، قبل أن يُعلّق ‏خلال شهر رمضان ‏المبارك، ليُعاد العمل به اعتباراً من اليوم‎.‎

وأكد الشحاده أن استمرار العمل خلال يوم العطلة سيبقى ‏قائماً إلى حين تخفيف الضغط والازدحام في مديريات ‏النقل ‏بالمحافظات‎.‎

وكان وزير النقل يعرب بدر، أصدر في الخامس عشر ‏من كانون الثاني الفائت قراراً يقضي بالتزام جميع ‏العاملين في ‏مديريات النقل بالمحافظات بالدوام يوم ‏السبت من كل أسبوع، وزيادة عدد ساعات الدوام اليومية ‏بمقدار ساعتين بعد انتهاء ‏الدوام الرسمي، وذلك في إطار ‏الإجراءات المتخذة لمعالجة الازدحام المتزايد على ‏معاملات المركبات الآلية.‏