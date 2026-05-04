كلية الصيدلة بجامعة دمشق تتقدّم بطلب الاعتمادية الأكاديمية لدخول مسار الاعتماد الوطني

دمشق-سانا

‏أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقدّم كلية الصيدلة في جامعة دمشق، اليوم الإثنين، بطلب رسمي إلى الهيئة، للحصول على الاعتمادية الأكاديمية، لتصبح بذلك أول كلية صيدلة في الجامعات السورية، تبادر إلى دخول مسار الاعتماد وفق المعايير الوطنية المعتمدة.

‏

وأوضح رئيس الهيئة الدكتور عمر حمادة أن هذه الخطوة تعكس رغبة المؤسسات الأكاديمية في سوريا، بالالتزام بتطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، ‏وقال: “انخراط كليات الجامعات السورية في مسار الاعتماد الوطني، يشكل خطوة مهمة، نحو تطوير التعليم العالي وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات الأكاديمية ومخرجاتها، وترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي على المستوى الوطني”.

‏

‏وأكد حمادة، أن الهيئة ستباشر دراسة ملف كلية الصيدلة وفق الإجراءات المعتمدة، والتي تشمل تقييم البرامج الدراسية، والبنية التحتية، وآليات ضمان الجودة، إلى جانب إجراء لقاءات موسعة مع أعضاء الهيئة التدريسية والفنية، وطلبة المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا، بهدف الاطلاع على واقع العملية التعليمية بشكل شامل.

‌‏ويأتي هذا التقدّم، في إطار سعي الكلية إلى تعزيز جودة التعليم الصيدلاني، ومواءمة برامجها الأكاديمية مع معايير الجودة الوطنية والدولية، بما يضمن رفع كفاءة الخريجين وتطوير مخرجات العملية التعليمية والبحثية، إضافة إلى تطوير الخطط الدراسية والبنية التعليمية والمخابر وفق متطلبات الاعتماد.

‏

‏يذكر أن نواة كلية الصيدلة في جامعة دمشق، تأسست عام 1903 كجزء من المعهد الطبي العربي (المدرسة الطبية) ثم استقلت ككلية صيدلة مستقلة بصدور المرسوم رقم 104 في 22 كانون الأول 1962.

‏