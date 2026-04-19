“استفاد منها مئات الآلاف”.. وزارة التربية تنفذ برامج تدريبية لرفع كفاءة المعلمين

دمشق-سانا

اعتمدت وزارة التربية والتعليم في سوريا أكثر من 24 برنامجاً تدريبياً متنوعاً، استفاد منها أكثر من 400 ألف معلم خلال العامين الماضيين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير وتحسين النظام التعليمي.

وتهدف هذه البرامج إلى رفع كفاءة المعلمين والإداريين في مختلف المناطق السورية، ولا سيما في المحافظات الشرقية ” الرقة والحسكة ودير الزور”، وتشمل مهارات الأعمال الامتحانية، والتدقيق الصحي، والوسائل التعليمية، والدعم النفسي والاجتماعي، والتقنيات الحديثة في التعليم.

وأكد معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التربوية يوسف عنان في تصريح لـ سانا، أن عدد المعلمين الذين خضعوا للتدريب خلال العام الماضي بلغ 331,435، بينما وصل العدد في الربع الأول من عام 2026 إلى 76,056 معلماً، حيث خضع بعض المعلمين لعدة تدريبات، بينما شارك البعض في ثلاثة تدريبات، وخضع آخرون لخمسة.

بدوره، أشار مدير التأهيل والتدريب في الوزارة فهد تعلب، إلى أن الوزارة اعتمدت آليات تربط بين الجانب النظري والعملي، من خلال برامج تدريبية متكاملة، إضافة إلى ورشات تطبيقية وتجريبية، موضحاً أن هذه التدريبات تستهدف جميع الفئات المعنية بالتعليم، من الكوادر الإدارية والتدريسية إلى مربيات الأطفال، بهدف رفع كفاءتهم التعليمية وضمان تعليم متميز في مختلف المحافظات.

ونفذت مديرية التأهيل والتدريب في وزارة التربية والتعليم، منذ بداية العام الدراسي الحالي 2025/2026، حتى الـ 26 من شباط الماضي أكثر من 68 دورة وورشة تدريبية في مختلف المحافظات السورية، استفاد منها 4037 متدرباً من الكوادر التربوية.

وتستمر وزارة التربية والتعليم في تنفيذ هذه البرامج التدريبية بشكل دوري، بالتوازي مع تحديث المناهج وتعزيز الكفاءات التربوية، وذلك في إطار سعيها لتحقيق التحسين المستدام في النظام التعليمي السوري.

ومديرية التأهيل والتدريب التربوي هي قسم تابع لوزارة التربية مسؤول عن تطوير الكفاءات المهنية للعاملين في القطاع التعليمي من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة، مثل دورات تأهيل المعلمين الجدد والقيادة التعليمية، إضافة إلى تطوير الكفاءات الوظيفية لموظفي الوزارة والمدارس