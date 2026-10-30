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انفجار قوي بمصنع ذخائر في غرناطة الإسبانية

photo 2026 10 30 13 55 52 انفجار قوي بمصنع ذخائر في غرناطة الإسبانية
رجال الإطفاء في غرناطة-وكالة الأنباء الإسبانية EFE

 مدريد-سانا
 
أثار انفجار قوي بمصنع ذخائر في منطقة “إل فارغوي” بمدينة غرناطة الإسبانية، حالة من الاستنفار، ما دفع السلطات إلى نشر فرق الطوارئ والإسعاف في محيط الموقع.
 
ووقع الانفجار وفقاً لما ذكره موقع ” Elconfidencial ” الإسباني داخل أحد مرافق المصنع إثر خروج إحدى عمليات الحرق الدورية عن السيطرة، وفق المعلومات الأولية، فيما سُمع دوي الانفجار في مناطق مجاورة، ما دفع عدداً من السكان إلى إبلاغ خدمات الطوارئ.
 
وأفادت التقارير بأن عدداً من العاملين خضعوا للفحوص الطبية بسبب تأثيرات سمعية ناجمة عن شدة الانفجار، من دون تسجيل إصابات خطرة حتى الآن.
 
ويُعد مصنع الذخائر في منطقة “إل فارغوي” من المنشآت الصناعية المتخصصة في إنتاج المواد والذخائر العسكرية، وتخضع عملياته لإجراءات أمن وسلامة مشددة نظراً لطبيعة المواد المستخدمة فيه.

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