صلنفة بريف اللاذقية تعزّز مكانتها السياحية بمشاريع جديدة تدعم الاستثمار

اللاذقية-سانا
تُعد بلدة صلنفة في ريف اللاذقية واحدة من أبرز الوجهات السياحية السورية، حيث تمتزج الطبيعة الجبلية الخلابة بالأجواء المعتدلة والبنية الخدمية المتكاملة من فنادق ومطاعم ومرافق ترفيهية، لترسم لوحة متكاملة تجذب الزوار من مختلف المحافظات والدول المجاورة.
وشهدت المنطقة خلال السنوات الأخيرة إضافة نوعية تمثلت بمشروع ”الزيب لاين” الذي أضاف بُعداً جديداً لسياحة المغامرات، وساهم في استقطاب شرائح أوسع من الزوار الباحثين عن الإثارة والتشويق وسط أجواء الطبيعة الساحرة.
وقال أيوب سلوم، صاحب مشروع “زيب لاين صلنفة”، في تصريح لمراسل سانا اليوم السبت: “إن صلنفة بلدة سياحية تشتهر بوديانها وجبالها وأنهارها، وقد اخترناها لمشروعنا لكونها مقصداً للسياح من كل البلدان والمحافظات السورية”، مشيراً إلى أن الموسم السياحي هذا العام بدأ بشكل ممتاز.
وبيّن سلوم أن مشروع “زيب لاين صلنفة” يُعتبر أطول زيب لاين في سوريا، بطول خمسمئة متر ذهاباً ومثلها إياباً، مع درجة أمان عالية جداً، وقد حقق نجاحاً كبيراً، وأصبح مقصداً للعديد من الزوار، داعياً الجميع إلى زيارة صلنفة والتمتع بطبيعتها وطقسها الجميل ومشاريعها السياحية المتميزة.
بدوره أعرب ماجد عابدين، زائر من دمشق، عن تفاؤله بالواقع السياحي الجديد الذي تغير نحو الأفضل، مبيناً أنه جاء أيضاً للبحث عن فرصة استثمار أرض لبناء فندق، وقال: “أتمنى أن يأتي الجميع ويستمتعوا بجمال المنطقة، وباللقمة الطيبة، والمعاملة الحسنة لأهلها”.
رزان السبع من مدينة اللاذقية، أشارت إلى الازدحام الكبير الذي تشهده البلدة، مرجعة ذلك إلى كونها “بلدة جميلة جداً وفيها كل المرافق التي تحتاجها السياحة”، بينما لفت يوسف قلاب إلى أن صلنفة بمناخها البارد والجميل تضفي على الزائر الراحة النفسية والترفيه عن النفس، وهو ما يجعلها أجمل منطقة في اللاذقية، إضافة إلى أنها مخدمة سياحياً بشكل جيد وأسعارها مناسبة.
وتجسد بلدة صلنفة التي يبلغ ارتفاعها عن سطح البحر قرابة 1130 متراً، نموذجاً متكاملاً للوجهات السياحية في الساحل السوري، حيث تلتقي المقومات الطبيعية بالخدمات الحديثة، وتضاف إليها مشاريع المغامرات التي تمنح الزوار تجربة فريدة، ما يعزز مكانة المنطقة على خريطة السياحة المحلية والإقليمية، ويفتح آفاقاً واسعة للاستثمار السياحي في المستقبل.