صلنفة بريف اللاذقية تعزّز مكانتها السياحية بمشاريع جديدة تدعم الاستثمار

اللاذقية-سانا‏

تُعد بلدة صلنفة في ريف اللاذقية واحدة من أبرز الوجهات السياحية ‏السورية، حيث تمتزج الطبيعة الجبلية الخلابة بالأجواء المعتدلة والبنية ‏الخدمية المتكاملة من فنادق ومطاعم ومرافق ترفيهية، لترسم لوحة متكاملة ‏تجذب الزوار من مختلف المحافظات والدول المجاورة.‏

وشهدت المنطقة خلال السنوات الأخيرة إضافة نوعية تمثلت بمشروع ‌‏”الزيب لاين” الذي أضاف بُعداً جديداً لسياحة المغامرات، وساهم في ‏استقطاب شرائح أوسع من الزوار الباحثين عن الإثارة والتشويق وسط ‏أجواء الطبيعة الساحرة.‏

وقال أيوب سلوم، صاحب مشروع “زيب لاين صلنفة”، في تصريح ‏لمراسل سانا اليوم السبت: “إن صلنفة بلدة سياحية تشتهر بوديانها وجبالها ‏وأنهارها، وقد اخترناها لمشروعنا لكونها مقصداً للسياح من كل البلدان ‏والمحافظات السورية”، مشيراً إلى أن الموسم السياحي هذا العام بدأ بشكل ‏ممتاز.‏

وبيّن سلوم أن مشروع “زيب لاين صلنفة” يُعتبر أطول زيب لاين في ‏سوريا، بطول خمسمئة متر ذهاباً ومثلها إياباً، مع درجة أمان عالية جداً، ‏وقد حقق نجاحاً كبيراً، وأصبح مقصداً للعديد من الزوار، داعياً الجميع إلى ‏زيارة صلنفة والتمتع بطبيعتها وطقسها الجميل ومشاريعها السياحية المتميزة.‏

بدوره أعرب ماجد عابدين، زائر من دمشق، عن تفاؤله بالواقع السياحي ‏الجديد الذي تغير نحو الأفضل، مبيناً أنه جاء أيضاً للبحث عن فرصة ‏استثمار أرض لبناء فندق، وقال: “أتمنى أن يأتي الجميع ويستمتعوا بجمال ‏المنطقة، وباللقمة الطيبة، والمعاملة الحسنة لأهلها”.‏

رزان السبع من مدينة اللاذقية، أشارت إلى الازدحام الكبير الذي تشهده ‏البلدة، مرجعة ذلك إلى كونها “بلدة جميلة جداً وفيها كل المرافق التي تحتاجها ‏السياحة”، بينما لفت يوسف قلاب إلى أن صلنفة بمناخها البارد والجميل تضفي على الزائر الراحة النفسية والترفيه عن النفس، وهو ما يجعلها أجمل ‏منطقة في اللاذقية، إضافة إلى أنها مخدمة سياحياً بشكل جيد وأسعارها ‏مناسبة.‏

وتجسد بلدة صلنفة التي يبلغ ارتفاعها عن سطح البحر قرابة 1130 متراً، ‏نموذجاً متكاملاً للوجهات السياحية في الساحل السوري، حيث تلتقي ‏المقومات الطبيعية بالخدمات الحديثة، وتضاف إليها مشاريع المغامرات التي ‏تمنح الزوار تجربة فريدة، ما يعزز مكانة المنطقة على خريطة السياحة ‏المحلية والإقليمية، ويفتح آفاقاً واسعة للاستثمار السياحي في المستقبل.‏