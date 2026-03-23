وقفة بدمشق إحياءً لذكرى تهجير أهالي الغوطة الشرقية وتأكيداً على ثوابت الثورة السورية

دمشق-/سانا

نظّم عدد من المواطنين اليوم الإثنين وقفة، في ساحة العباسيين بدمشق، تأكيداً على ثوابت الثورة السورية، وإحياء لذكرى تهجير أهالي الغوطة الشرقية بريف دمشق، على يد النظام البائد عام 2018، بعد إجباره الآلاف على مغادرة أرضهم قسراً نحو الشمال السوري.

وأكد المشاركون في تصريحات لـ سانا، أن هذه الذكرى تستحضر آلام التهجير الذي تعرض له الأهالي، وما رافقه من معاناة إنسانية قاسية، مشددين على أنها ستبقى شاهداً على إجرام النظام البائد وسياسات التهجير التي اتبعها بوجه صمود السوريين وتمسكهم بأرضهم، وإصرارهم على بناء مستقبل أكثر حرية وأمناً واستقراراً.

وأوضح أحد منظمي الوقفة عامر زيدان، أن هذه الفعالية جاءت بالتزامن مع ذكرى خروج أول حافلة تهجير من الغوطة الشرقية بعد سبع سنوات من الحصار، مؤكداً أن الشعب السوري الذي قدّم التضحيات في سبيل حريته وتحقيق النصر والتحرير، قادر اليوم على بناء سوريا الجديدة التي تتسع لجميع أبنائها، وأشار إلى أن العلم السوري يمثل رمزاً لوحدة البلاد وإرادة شعبها، ودفع السوريون ثمنه من دماء الشهداء وسنوات التهجير.

وأكد المشارك محمود طعمة، أن إحياء هذه المناسبة يأتي ليكون رسالة إلى العالم بأن قضية أهالي الغوطة الشرقية لم تنس، وأن ذاكرة السوريين تحتفظ بكل تفاصيل التهجير القسري الذي تعرضوا له، مشدداً على أن تذكير العالم بهذه القضية ليس مجرد استذكار للماضي، بل هو واجب أخلاقي وإنساني للحفاظ على مكتسبات الثورة.

وبدوره، أشار أغيد طبّاع إلى أن هذه الوقفة تستذكر صمود وإرادة أهالي الغوطة في مواجهة كل أشكال الظلم والاضطهاد التي مارسها النظام البائد بحق السوريين، مؤكداً أن ذكرى التهجير ستظل دافعاً لمواصلة الثبات والعمل من أجل صون وحدة البلاد واستقرارها.

وكان عدد من أهالي مدينة حرستا في ريف دمشق نظموا أمس الأحد، وقفة، استذكروا خلالها تهجيرهم عام 2018 على يد النظام البائد، مؤكدين تمسّكهم بالذاكرة والهوية السورية، وإصرارهم على مواصلة مسيرة الحياة والبناء.

وشهدت الغوطة الشرقية عام 2018 واحدة من أبرز عمليات التهجير القسري خلال سنوات الثورة، بعد حصار طويل وهجوم عسكري مكثف شنه النظام البائد، وتدمير لمناطقها، وإجبار الآلاف على ترك منازلهم، ونقلهم عبر حافلات إلى مناطق في شمال سوريا، وخاصة إدلب وريف حلب.