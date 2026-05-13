القبض على المجرم سعيد شاكوش المتورّط بتسليم شبّان من اللاذقية لأفرع النظام البائد

اللاذقية-سانا‏

ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية القبض على المجرم سعيد أحمد ‏شاكوش المتورط بتسليم أعداد من شباب المحافظة إلى الأفرع الأمنية للنظام البائد.‏

وأوضح قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد لـ سانا اليوم الأربعاء، أن إلقاء القبض ‏على المجرم شاكوش جاء بعملية أمنية محكمة، مشيراً إلى أن مصير عدد كبير من ‏الشباب الذي سلمهم للأفرع الأمنية لا يزال مجهولاً حتى اليوم.

وأكد أن المجرم بات اليوم في قبضة القوى الأمنية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات ‏القانونية بحقه لينال جزائه العادل على ما ارتكبه.‏

وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية في ملاحقة ومحاسبة ‏المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقاً من تطبيق مبدأ عدم ‏الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.‏