الأسهم الكورية تسجل إغلاقاً قياسياً جديداً فوق 7 آلاف نقطة لأول مرة

سيئول-سانا

ارتفع كوسبي المؤشر الرئيسي في بورصة كوريا الجنوبية، بشكل حاد اليوم الأربعاء ليسجل إغلاقا قياسيا جديدا تجاوز الـ 7 آلاف نقطة.

وأوضحت وكالة كويا الجنوبية للأنباء “يونهاب” أن مؤشر كوسبي أغلق مرتفعا بنسبة 6.45% أي 447.57 نقطة عن الجلسة السابقة عند 7,384.56 نقطة، مدفوعا بانتعاش قطاع أشباه الموصلات والتفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق في الشرق الأوسط. كما تعززت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.

وكان المؤشر افتتح اليوم على ارتفاع بنسبة 2.25% ليتجاوز عتبة الـ 7,000 نقطة لأول مرة، وواصل مكاسبه طوال الجلسة.

وارتفعت أسهم شركة سامسونغ للإلكترونيات بمقدار 14.41% لتغلق عند 266 ألف وون (182.83 دولارا أمريكيا)، مما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 1 تريليون دولار، لتصبح ثاني شركة آسيوية تحقق هذا الإنجاز بعد شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC).