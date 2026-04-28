هبوط أرضي على طريق دمشق بغداد قرب عدرا العمالية بسبب الأمطار الغزيرة

ريف دمشق-سانا

شهد طريق دمشق–بغداد بالقرب من مدينة عدرا العمالية في ريف دمشق هبوطاً أرضياً على جانبي الطريق عقب الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين، ما استدعى تدخّل فرق الطوارئ وتحويل حركة السير إلى طرق بديلة حفاظاً على السلامة العامة.

وأوضح الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن فرقه في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة ريف دمشق، عملت على وضع إشارات تحذيرية في موقع الهبوط، ريثما تتم معالجته بشكل كامل.

وأشار إلى أن الفرق المختصة حولت حركة السير إلى طرق فرعية، حفاظاً على السلامة العامة ومنع وقوع أي حوادث محتملة، إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة والمعالجة اللازمة.

وكانت سوريا شهدت خلال اليومين الماضيين إلى حالة عدم استقرار ترافقت بعواصف رعدية وهطول أمطار غزيرة ما أدت إلى تشكل سيول، وتجمعات مائية واسعة في عدد من المناطق وتسجيل انهيارات جزئية وانقطاع عدد من الطرق الرئيسية، وحوادث انزلاق مروري إضافة إلى وفاة طفل جراء السيول في ريف حماة الشرقي.