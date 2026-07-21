الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في “المناطق التجريبية” تنفيذاً لاتفاق الإطار مع إسرائيل

بيروت-سانا



بدأ الجيش اللبناني، صباح اليوم الثلاثاء، الانتشار في بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان، تطبيقاً لاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في حزيران الماضي.



ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن قيادة الجيش اللبناني قوله في بيان: إن هذه الخطوة تأتي تطبيقاً لـ “المناطق التجريبية” بموجب اتفاق الإطار، وذلك قبل ساعات من لقاء الرئيس اللبناني جوزاف عون نظيره الأميركي دونالد ترامب في واشنطن.



وجاء في البيان: “إلحاقاً بالبيان السابق المتعلق بمواصلة تنفيذ الجيش مهماته في المناطق الجنوبية، بدأت الوحدات العسكرية صباح اليوم الانتشار في بلدة زوطر الغربية – النبطية بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنانMCG4L “.



ودعا البيان “المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني، والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظاً على سلامتهم”.



وفي 15 تموز الجاري، أعلنت واشنطن اتفاق لبنان وإسرائيل في ختام يومين من المحادثات في العاصمة الإيطالية روما على “الهيكلية والمبادئ التوجيهية لعملية المنطقة التجريبية”.



يشار إلى أن لبنان وإسرائيل أبرمتا في الـ 26 من حزيران الماضي اتفاق إطار بعد 5 جولات تفاوضية ينص خصوصاً على نزع سلاح ميليشيا “حزب الله” وانسحاب إسرائيل تدريجياً من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين تجريبيتين.