أمن الطرق: حملة توعية في حمص لمكافحة المخدرات وتعزيز السلامة المرورية

حمص-سانا

نظّمت إدارة أمن الطرق في محافظة حمص اليوم الأحد، حملة توعية ميدانية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تضمنت توزيع منشورات وإرشادات على السائقين والمواطنين في عدد من الطرق والمحاور الرئيسية.

وأوضح المسؤول الإعلامي لقيادة الأمن الداخلي محمد الخالد في تصريح لمراسل سانا، أن أهمية الحملة تكمن في توحيد الجهود لتأكيد الواجب الوطني في مكافحة المخدرات، وتسليط الضوء على مخاطرها، وإرسال رسالة حازمة تؤكد التزام وزارة الداخلية والمجتمع بالمواجهة الشاملة لانتشار هذه الآفة وحماية الأجيال.

وأضاف الخالد: إن الحملة تؤكد على المسؤولية الفردية والأسرية في الوقاية، بدءاً من نشر الوعي والإبلاغ عن مروجي المخدرات، وصولاً إلى التحذير من المخاطر الحتمية للتعاطي والإدمان وما يترتب عليهما من آثار مدمرة على الصحة والمستقبل، فضلاً عن التعرض للمساءلة القانونية.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف السائقين ومستخدمي الطرق بشكل خاص، لأن الطرقات السريعة والداخلية تشكل مسارات قد يحاول المهربون استغلالها لنقل المواد المخدرة، إضافة إلى الحد من الحوادث المرورية الخطيرة التي قد تنتج عن القيادة تحت تأثير المخدرات، ولا سيما من قبل سائقي الشاحنات وحافلات النقل الطويل.

وبين الخالد أن إدارة أمن الطرق تعمل بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، من خلال تكثيف الدوريات ونقاط التفتيش المفاجئة، ومتابعة البلاغات ورصد أي تحركات أو سلوكيات مشبوهة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وحماية المجتمع.

وأكد أن العمل التوعوي لا يقتصر على مناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بل هو برنامج مستدام يمتد على مدار العام ليشمل المدارس والجامعات ومختلف شرائح المجتمع، بهدف تحصين المجتمع من هذه الآفة.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التوعوية التي تنفذها وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية، وتعزيز الشراكة المجتمعية في مكافحة المخدرات، انطلاقاً من أن التصدي لهذه الآفة مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود المؤسسات الرسمية والمجتمع للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أفراده.