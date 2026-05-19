الرقابة والتفتيش تطلق مدونة السلوك الوظيفي للعاملين ‏بالتفتيش والرقابات الداخلية

دمشق -سانا

أطلقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية مدونة ‏السلوك الوظيفي للعاملين بالتفتيش والرقابات الداخلية، وذلك ‏انطلاقاً من الدور الوطني المحوري الذي تقوم به في حماية ‏المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ورفع كفاءة وفعالية ‏الجهاز الإداري للدولة‎.‎

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن ‏العاملين بالتفتيش في الهيئة والرقابات الداخلية في الجهات ‏العامة يشكلون الركيزة الأساسية لهذه الأهداف، لذلك تم إعداد ‏هذه المدونة لتكون جزءاً لمدونة السلوك الوظيفي الصادرة ‏عن وزارة التنمية الإدارية، نظراً للخصوصية الفائقة التي ‏يتسم بها العمل الرقابي والتفتيشي، حيث يتطلب دقة عالية، ‏وحياداً تاماً، واستقلالية مطلقة في اتخاذ القرارات، ما يفرض ‏ضرورة الالتزام بمبادئ سلوكية صارمة تتناسب مع متطلبات ‏الرقابة والتفتيش وأهداف الهيئة‎.‎

وأكدت الهيئة أن هذه المدونة تعد جزءاً لا يتجزأ من الواجبات ‏الوظيفية للعاملين بالتفتيش والرقابات الداخلية، ويُلتزم بأحكامها ‏في جميع الأوقات‎.‎

وتضمنت المدونة في الفصل الأول منها “التعاريف ونطاق ‏التطبيق”، حيث قدمت تعريفاً للكلمات والتعابير الواردة في ‏معرض تطبيق أحكامها، كتعريف المدونة والعاملين بالتفتيش، ‏والتأكيد على أن أحكام هذه المدونة تسري على جميع العاملين ‏بالتفتيش بغض النظر عن طبيعة تعيينهم أو درجاتهم الوظيفية ‏أو أماكن عملهم‎.‎

وحمل الفصل الثاني من المدونة اسم “الواجبات”، ويتوجب فيه ‏أن يحافظ العامل بالتفتيش على استقلاليته المهنية التامة في ‏ممارسة مهامه، وأن يعتمد في اتخاذ قراراته على تقييم دقيق ‏وموضوعي للوقائع الثابتة، مع الالتزام بتطبيق التشريعات ‏والاتفاقيات الدولية النافذة والاجتهادات القضائية ذات الصلة، ‏إضافة إلى الحرص على أن يتم عمله بعيداً عن أي نوع من ‏التأثيرات أو الضغوط الخارجية، سواء أكانت مباشرة أم غير ‏مباشرة، ومن أي جهة كانت بما يعزز ثقة المواطنين ‏والمجتمع في نزاهته واستقلاله‎.‎

ونصت المدونة على ضرورة قيام العامل بالتفتيش بإبلاغ ‏رئيسه فوراً في حال تعرضه لضغوط أو تأثيرات من أي ‏طرف، وأن يحترم استقلالية عمل زملائه، وتجنب التدخل ‏في قضاياهم والتأثير على عملهم، وأن يكون حازماً ودقيقاً في ‏تحليل الوقائع وجمع الأدلة، دون اللجوء إلى أي أساليب غير ‏قانونية أو مسيئة، وأن يكون قوياً في ملاحظته وفهمه ‏لملابسات القضية، بما يساهم في تحقيق العدالة بشفافية‎.‎

أما الأحكام الختامية التي جاءت تحت الفصل الرابع من ‏المدونة، فأكدت أن عدم الالتزام بأحكام هذه المدونة يعد ‏مخالفة تستوجب المساءلة، وعلى أن تراجع المدونة دورياً كل ‏سنتين أو عند الحاجة لغايات تحديثها بما يتناسب مع ‏الممارسات الفضلى.